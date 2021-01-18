В парке на Лётчика Пилютова тверские стреляли из автомата. Полиция возбудилась

Приехавшие наряды патрульных, ГИБДД и вневедомственной охраны по горячим следам задержали троицу. Приятелям от 20 до 28 лет, все приехали из Тверской области, а двое были ранее судимы за кражу и нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью.

Как стало известно «Фонтанке» 18 января, события происходили накануне около 17 часов. В районе дома 41 на улице Лётчика Пилютова раздались звуки автоматной очереди. Бдительная пенсионерка позвонила в полицию.

Полиция Красносельского района Петербурга разбирается в обстоятельствах вечерней стрельбы в парке Сосновая поляна на Лётчика Пилютова. Хулиганы лишились автомата, но обзавелись уголовным делом.

Все товарищи были доставлены в отдел, но младшего вскоре отпустили. У них изъяли предмет, внешне схожий и с АКМ, а на месте собрали шесть гильз и фрагмент коробки из-под патронов. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

В воскресенье, напомним, водитель «Лексуса» обстрелял из травматики пешеходов, которые не давали ему проехать. От «Осы» пострадал мужчина.