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В парке на Лётчика Пилютова тверские стреляли из автомата. Полиция возбудилась

Полиция Красносельского района Петербурга разбирается в обстоятельствах вечерней стрельбы в парке Сосновая поляна на Лётчика Пилютова. Хулиганы лишились автомата, но обзавелись уголовным делом.

Как стало известно «Фонтанке» 18 января, события происходили накануне около 17 часов. В районе дома 41 на улице Лётчика Пилютова раздались звуки автоматной очереди. Бдительная пенсионерка позвонила в полицию.

Приехавшие наряды патрульных, ГИБДД и вневедомственной охраны по горячим следам задержали троицу. Приятелям от 20 до 28 лет, все приехали из Тверской области, а двое были ранее судимы за кражу и нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью.

Все товарищи были доставлены в отдел, но младшего вскоре отпустили. У них изъяли предмет, внешне схожий и с АКМ, а на месте собрали шесть гильз и фрагмент коробки из-под патронов. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

В воскресенье, напомним, водитель «Лексуса» обстрелял из травматики пешеходов, которые не давали ему проехать. От «Осы» пострадал мужчина.

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Комментарии (7)

муматор
не оттуда приехали, поэтому и задержали?
263836471
Что за формулировки - "предмет, похожий на автомат, патроны и гильзы, похожие на..." Это оружие или нет? Если оружие, то какое это хулиганство? Это незаконный оборот и использование оружия и боеприпасов!
Если и дальше так пойдёт, то скоро опять "мухи" начнут в багажниках возить!
hal9000
Еслиб они в Твери стреляли им бы местные пацаны засунули автомат сразу туда..а тут ещё полиция нянчится.. разбирается
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