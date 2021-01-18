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«Неожиданно, да, Сань?» Реакция пилотов «навальнинского» рейса «Победы» на закрытие Внуково

Вероятную аудиозапись переговоров пилотов и авиадиспетчера во время прибытия рейса авиакомпании «Победа» PBD936 из Берлина в Москву опубликовал пользователь YouTube под ником mhzteams. Этим самолётом российский политик Алексей Навальный 17 января возвращался в Россию.

На опубликованной аудиозаписи слышны голоса якобы пилотов авиакомпании «Победа», выполнявших рейс из Берлина, неизвестного авиадиспетчера и неизвестного пилота с другого борта.

Пилоты рейса PBD936: — Победа 936, повторите ещё раз.

Авиадиспетчер: — Победа 936, раньше, чем в 17:10 (имеется ввиду по Гринвичу, 20:10 по московскому времени — прим.) Внуково не будет открыто, и, возможно, будут дальнейшие задержки.

PBD936: — Информацию приняли, Победа 936, топливо нам не позволяет ожидать до этого времени. Просим векторение (курс — прим.) для ухода на запасной в Шереметьево.

Авиадиспетчер: — Победа 936, вас понял, вправо установите курс 010, 7000 футов сохраняйте до команды.

PBD936: — Вправо берём курс 010, сохраняем 7000 до команды, Победа 936

Неизвестный пилот с другого борта: — Неожиданно, да, Сань? (имя командира экипажа на самолете, которым возвращался Навальный, - Александр Соловьев).

mhzteams/YouTube

Подлинность аудиозаписи косвенно подтверждается траекторией полёта рейса PBD936 17 января 2021 года с сайта Flightradar24.com. В 16:30 по Гринвичу (19:10 по московскому времени) самолёт находился в районе Внуково на высоте 7000 футов, а в 16:40 по Гринвичу повернул в северном направлении и затем совершил посадку в Шереметьево. Самолёт вылетел из Шереметьево во Внуково с позывным берлинского рейса в 20:12 по Гринвичу (23:12 по московскому времени).

Фото: скриншот страницы сервиса Flightradar24

Судя по всему, аудиозапись была сделана во время прослушивания радиочастот московского узлового диспетчерского района вскоре после того, как стало известно о внезапном закрытии аэропорта Внуково. Это произошло менее чем за час до прибытия рейса PBD936 из Берлина. По неподтвержденной информации, причиной якобы стала поломка снегоуборочной техники, застрявшей на одной из взлетно-посадочных полос. Отметим, что аэропорт не опубликовал обычную в таких случаях срочную авиателеграмму NOTAM об изменении работы аэропорта.

Вероятная угроза безопасности полётов из-за возвращения в Россию Алексея Навального стала темой выступления в сети Инстаграм пилота авиакомпании Nordwind Максима Пыркова. В своём аккаунте pilot_on_tour он заявил, что «несколько сотен людей… оказались в заложниках ситуации» из-за прибытия Навального в Москву.

Фото: скриншот сообщения в Instagram
Фото: скриншот сообщения в Instagram


По словам Пыркова, «у некоторых самолётов некоторых авиакомпаний произошли неприятные моменты с маленьким остатком топлива и уходом на запасной аэродром». В доказательство своих слов Максим Пырков разместил фотографию из кабины самолёта, где на центральном дисплее горит надпись «fuel low» (малый остаток топлива).

Напомним, самолет, на котором Алексей Навальный вернулся в Россию из Берлина, должен был сесть во Внуково. Там его встречали сторонники и журналисты, в связи с чем были приняты дополнительные меры безопасности, а на входе в аэропорт выстроились очереди. В итоге самолет перенаправили в Шереметьево, где Навального на паспортном контроле задержали. «Фонтанка» следила за всем происходящим в режиме онлайн. Итоги дня – читайте здесь.

Фото: скриншот страницы сервиса Flightradar24

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Комментарии (3)

265027971
у вошдя проблемы,
а вы о топливе остатке...
265034830
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо...
260871543
Неизвестный пилот неизвестного рейса. Ну то такое...
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