Вероятную аудиозапись переговоров пилотов и авиадиспетчера во время прибытия рейса авиакомпании «Победа» PBD936 из Берлина в Москву опубликовал пользователь YouTube под ником mhzteams. Этим самолётом российский политик Алексей Навальный 17 января возвращался в Россию.



На опубликованной аудиозаписи слышны голоса якобы пилотов авиакомпании «Победа», выполнявших рейс из Берлина, неизвестного авиадиспетчера и неизвестного пилота с другого борта.



Пилоты рейса PBD936: — Победа 936, повторите ещё раз.



Авиадиспетчер: — Победа 936, раньше, чем в 17:10 (имеется ввиду по Гринвичу, 20:10 по московскому времени — прим.) Внуково не будет открыто, и, возможно, будут дальнейшие задержки.

PBD936: — Информацию приняли, Победа 936, топливо нам не позволяет ожидать до этого времени. Просим векторение (курс — прим.) для ухода на запасной в Шереметьево.

Авиадиспетчер: — Победа 936, вас понял, вправо установите курс 010, 7000 футов сохраняйте до команды.

PBD936: — Вправо берём курс 010, сохраняем 7000 до команды, Победа 936

Неизвестный пилот с другого борта: — Неожиданно, да, Сань? (имя командира экипажа на самолете, которым возвращался Навальный, - Александр Соловьев).



Подлинность аудиозаписи косвенно подтверждается траекторией полёта рейса PBD936 17 января 2021 года с сайта Flightradar24.com. В 16:30 по Гринвичу (19:10 по московскому времени) самолёт находился в районе Внуково на высоте 7000 футов, а в 16:40 по Гринвичу повернул в северном направлении и затем совершил посадку в Шереметьево. Самолёт вылетел из Шереметьево во Внуково с позывным берлинского рейса в 20:12 по Гринвичу (23:12 по московскому времени).



Фото: скриншот страницы сервиса Flightradar24

Судя по всему, аудиозапись была сделана во время прослушивания радиочастот московского узлового диспетчерского района вскоре после того, как стало известно о внезапном закрытии аэропорта Внуково. Это произошло менее чем за час до прибытия рейса PBD936 из Берлина. По неподтвержденной информации, причиной якобы стала поломка снегоуборочной техники, застрявшей на одной из взлетно-посадочных полос. Отметим, что аэропорт не опубликовал обычную в таких случаях срочную авиателеграмму NOTAM об изменении работы аэропорта.

Вероятная угроза безопасности полётов из-за возвращения в Россию Алексея Навального стала темой выступления в сети Инстаграм пилота авиакомпании Nordwind Максима Пыркова. В своём аккаунте pilot_on_tour он заявил, что «несколько сотен людей… оказались в заложниках ситуации» из-за прибытия Навального в Москву.



Фото: скриншот сообщения в Instagram Фото: скриншот сообщения в Instagram



По словам Пыркова, «у некоторых самолётов некоторых авиакомпаний произошли неприятные моменты с маленьким остатком топлива и уходом на запасной аэродром». В доказательство своих слов Максим Пырков разместил фотографию из кабины самолёта, где на центральном дисплее горит надпись «fuel low» (малый остаток топлива).



Напомним, самолет, на котором Алексей Навальный вернулся в Россию из Берлина, должен был сесть во Внуково. Там его встречали сторонники и журналисты, в связи с чем были приняты дополнительные меры безопасности, а на входе в аэропорт выстроились очереди. В итоге самолет перенаправили в Шереметьево, где Навального на паспортном контроле задержали. «Фонтанка» следила за всем происходящим в режиме онлайн. Итоги дня – читайте здесь.

