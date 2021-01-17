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«Мы достойно «встретили» самолёты из Германии в 1941-м». В день прибытия Навального аэропорт Внуково вспомнил Великую Отечественную войну

События 80-летней давности встали в один ряд с возвращением оппозиционера Алексея Навального в твите аэропорта Внуково, куда должен сегодня, 17 января, прибыть политик.

Фото: скриншот сообщения

«Не стоит жалеть, мы просто работаем. Мы достойно «встретили» самолёты из Германии в 1941-м, встретим все самолёты и в 2021-м. Нам в этом году исполняется 80 лет, и мы уже многое повидали и пережили», — заявили в официальном аккаунте Внуково, чем тут же подняли волну критики со стороны пользователей.

За сравнение пришлось оправдываться. В аэропорту тут же пояснили, что имели в виду долгую историю его работы.

«Нет никакой аналогии, толкований и тайных смыслов. Просто аэропорт Внуково был открыт 2 июля 1941 года, так получилось. Аэропорту в этом году исполняется 80 лет. За эти годы мы стали свидетелями множества самых разных событий», — парировала СММ-служба воздушных ворот.

Фото: скриншот сообщения

Оппозиционер Алексей Навальный пообещал, что вернется в Москву 17 января рейсом из Берлина авиакомпании «Победа». Силовые структуры в крупных городах страны начали готовиться к этому событию с утра 16 января: практически весь личный состав Центров «Э» столицы, Петербурга и других мегаполисов вышел на рабочие места и в «поле». 16 января и ранним утром 17 января в Петербурге начали снимать с рейсов в столицу желающих встретить Навального во Внуково. Запросы о прибытии оппозиционера в Россию в поисковиках потеснили рассвет солнца.

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Комментарии (41)

altnec
Вот до чего может довести расстройство, особенно нервное.
Дмитрий Миленин
ПУТИН ВОР
lykov20
Глупо, как Лахова о мороженном с радугой.
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