События 80-летней давности встали в один ряд с возвращением оппозиционера Алексея Навального в твите аэропорта Внуково, куда должен сегодня, 17 января, прибыть политик.

«Не стоит жалеть, мы просто работаем. Мы достойно «встретили» самолёты из Германии в 1941-м, встретим все самолёты и в 2021-м. Нам в этом году исполняется 80 лет, и мы уже многое повидали и пережили», — заявили в официальном аккаунте Внуково, чем тут же подняли волну критики со стороны пользователей.

За сравнение пришлось оправдываться. В аэропорту тут же пояснили, что имели в виду долгую историю его работы.