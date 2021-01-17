Baza: В аэропорт Внуково перестали пускать без наличия билета

Вход в московский аэропорт Внуково, куда сегодня, 17 января, должен прилететь Алексей Навальный после лечения в Германии, ограничен. Как передаёт телеграм-канал Baza, теперь в терминал пускают только тех, у кого имеется билет на самолёт.

Билет служит подтверждением того, что человек действительно направляется на рейс. Остаётся неясным, где ждать встречающим, в том числе пассажиров других рейсов, учитывая, что температура воздуха в Москве сегодня минус 18 градусов по Цельсию.