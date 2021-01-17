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Baza: В аэропорт Внуково перестали пускать без наличия билета

Вход в московский аэропорт Внуково, куда сегодня, 17 января, должен прилететь Алексей Навальный после лечения в Германии, ограничен. Как передаёт телеграм-канал Baza, теперь в терминал пускают только тех, у кого имеется билет на самолёт.

Билет служит подтверждением того, что человек действительно направляется на рейс. Остаётся неясным, где ждать встречающим, в том числе пассажиров других рейсов, учитывая, что температура воздуха в Москве сегодня минус 18 градусов по Цельсию.

Оппозиционер Алексей Навальный пообещал, что вернется в Россию 17 января рейсом авиакомпании «Победа». Силовые структуры в крупных городах страны начали готовиться к этому событию с утра 16 января: практически весь личный состав Центров «Э» столицы, Петербурга и других мегаполисов вышел на рабочие места и в «поле». 16 января и ранним утром 17 января в Петербурге начали снимать с рейсов в столицу желающих встретить Навального во Внуково. Запросы о прибытии оппозиционера в Россию в поисковиках потеснили рассвет солнца.

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Комментарии (26)

260569221
Маразм крепчал
change_it
Вот зачем ерундой заниматься. Корреспонденты (ББС, МБХ медиа, Дождь) все летят тем же самолетом. Пускай - не пускай, в зоне прилета они все будут. К чему тогда весь этот позор устраивать.
iphonedimona
А тех, которые с билетом, задерживать на выходе из дома.
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