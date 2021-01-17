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«Лахта Центр» превратился в гигантскую сосульку. Посмотрите, как заморозилась башня в Петербурге

В Петербурге 17 января покрылась инеем верхушка «Лахта Центра». Конструкции 462-метрового здания обледенели после 16-градусного ночного мороза.

Башня, вероятно, превратилась в сосульку из-за облаков, которые ночью опустились до уровня её верхушки. Водяной пар и микрокристаллы льда могут оседать на конструкциях и превращаться в изморозь.

До этого по тем же причинам побелела Останкинская телебашня в Москве.

С сегодняшнего дня температура в Петербурге будет повышаться, сильные морозы отступят.

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Комментарии (16)

Капитан Очевидность2
Царь-сосуля.
Лазером её надо. Да под самый корешок.
260741301
Самая большая заброшка в мире. Пора в книгу Гиннеса вносить...
Blablabla
Бакланам с Крестовского по паяльной лампе в клюв и вперед!
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