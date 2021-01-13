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В Москве из-за морозов обледенела Останкинская телебашня, но вещание продолжается

Верхняя часть Останкинской башни в Москве побелела — из-за морозов её конструкции покрылись льдом, однако, как утверждают в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС), вещанию это не мешает.

В ночь на 13 января температура в Москве опустилась до -17 градусов, сейчас термометр показывает -11.

«Данное погодное явление никак не влияет на работу Останкинской телебашни, и все оборудование функционирует в штатном режиме», — сказали в РТРС и добавили, что обледенение — результат низкой облачности при низкой температуре. Водяной пар и микрокристаллы льда оседают на конструкциях и превращаются в изморозь. Но угрозы для конструкций в этом нет — при проектировании это учитывалось.

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Комментарии (3)

teodor
А чего она вещает? Путин же вроде перевел всю страну на цифру?! Или опять брехня)
hedgehog_
этож не лёд. этож иней. на корытах такое каждое утро выпадает и никто не удивляется
kоt-obormot
Круглосуточная дураскопия граждан - перерывов быть не может.
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