Верхняя часть Останкинской башни в Москве побелела — из-за морозов её конструкции покрылись льдом, однако, как утверждают в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС), вещанию это не мешает.
Москву продолжают сковывать морозы. Да так, что даже Останкинская башня покрылась льдом. Теперь её верхушка белого цвета. За окном сейчас всего минус 11, что же с ней будет в воскресенье, когда температура опустится до минус 23 градусов? pic.twitter.com/vSJA3icL4l— Мослента (@moslenta) January 13, 2021
В ночь на 13 января температура в Москве опустилась до -17 градусов, сейчас термометр показывает -11.
«Данное погодное явление никак не влияет на работу Останкинской телебашни, и все оборудование функционирует в штатном режиме», — сказали в РТРС и добавили, что обледенение — результат низкой облачности при низкой температуре. Водяной пар и микрокристаллы льда оседают на конструкциях и превращаются в изморозь. Но угрозы для конструкций в этом нет — при проектировании это учитывалось.