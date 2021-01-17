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Легкий снег, пасмурное небо и долгожданное потепление. Погода в Петербурге возвращается к норме

Погоду в Петербурге в ближайшее время будет формировать циклон, вытянувшийся от Кольского полуострова в Баренцево море. С его приходом морозы дадут горожанам передохнуть.

Как сообщает в своем Facebook ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус, 17 января в Северной столице облачно, небольшой снег, а показания термометров приблизятся к норме. После ночных -14...-16, а в пригородах и до -18 градусов днём в городе потеплеет до -7…-5.

Скорость западного ветра в воскресенье составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление держится около нормы — на уровне 761 миллиметра ртутного столба.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня морозы крепчать не будут. В городе небольшой снег, слабый ветер и отсутствие солнца. В понедельник и вторник обещают до -5…-3 градусов днём. Ночью 18 и 19 января температура не должна опуститься ниже -9.

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Комментарии (4)

hal9000
Да нафиг это потепление??..хочется морозца под 30 хотябы..ато поморозило не два не полтора..и снега мало..скорей бы крещенские морозы...
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