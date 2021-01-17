Не забыть термос и шапку. Где в Петербурге и его окрестностях можно встать на лыжню

Фото: Архив «Фонтанки»

Петербург дождался «Лыжных стрел». С Московского вокзала любителей зимних видов спорта до 20 марта будут возить до станции Шапки, а с Финляндского вокзала поезд отправиться до станции Орехово. Но билеты на бесплатные электрички нужно получать в отделах физической культуры и спорта администраций районов города. Рассказываем, где покататься в городе и за его пределами.Официально в Петербурге на сезон-2020/21 лыжные трассы запланированы в 82 точках города, но лыжи на то и лыжи, что если есть снег — вставай и поезжай. Если хочется горок, проката и массовости, то варианты можно найти в нашей подборке.



Елагин остров

Зимой на Елагином развлечений хватает: это не только лыжи, но и финские сани, ватрушки и коньки (каток откроют на следующей неделе, уже заливают). Спортивный инвентарь можно взять в прокат рядом с кафе «Нота«. Один час аренды лыж — 200 руб. Вид на дворец и белки бонусом. По выходным вход в парк платный. Сосновка

Сосновка — это скорее лес, чем парк. Правда, с повышенной проходимостью. Круг по нему на лыжах составит примерно 6 км. Можно случайно попасть на какой-нибудь муниципальный праздник. На углу Светлановского проспекта и улицы Жака Дюкло есть пункт проката. Два часа аренды лыжного комплекта стоят 400 рублей.

Удельный парк

Почти как и Сосновка, только ближе к метро и желающих там еще больше. Круг — около трех километров, найдутся и горки. А вот с прокатом сложнее — ни в самом парке, ни в его окрестностях таких предложений «Фонтанке» найти не удалось. Там тоже водятся белки.

Таврический сад

Если хочется покататься в центре, можно отправиться в живописный Таврический сад. Катка там нынче нет, а лыжню в пару километров обычно прокладывают по внешнему кольцу парка. Но в прокате можно взять только коньки.



Юсуповский сад

Еще одна точка в центре города — и тоже без проката. Смольный считает длину трассы как километр, зато с видом на творение Кваренги. Кстати, массовые зимние гулянья в саду — давняя его традиция. А вот традицию чистить лед на прудах, чтобы народ на коньках бесплатно катался, прервали.

Московский парк Победы

В Парке Победы на трассе можно встретить много лыжников, но прокат инвентаря не предусмотрен. Арендовать лыжи можно в пункте на Варшавской улице в 15 минутах ходьбы от центрального входа. Комплект на весь день обойдётся в 500 рублей.

Павловский парк

Прокат лыж есть на трех входах в парк — у Театральных, Николаевских и Мраморных ворот. Там аренда комплекта обойдется в 300 рублей в час. Еще один пункт проката открыт на площади Гуляний — полчаса 200 рублей, час тоже 300.

Парк 300-летия Петербурга

Набережная с видом на Финский залив привлекает немало энтузиастов. Протяженность лыжни по периметру составляет около 5 км. Проката в самом парке нет, но есть неподалеку. Стоимость — 500 рублей сутки. В ветреную погоду лучше не ездить, отморозите нос.



Полежаевский парк

В Полежаевском парке расположена одна из лучших трасс в городе. Трек длиной около трех километров, со спусками и подъемами. Там же занимается детская спортивная школа. Проката, судя по всему, нет ни в парке, ни в его окрестностях.

Лыжная трасса «Юнтолово»

Другое популярное место у лыжников Приморского района — Юнтоловский заказник. Первая особо охраняемая территория в Петербурге хоть и «разрезана» ЗСД, все равно все еще представляет собой лес. Прокат есть на Парашютной улице. Час стоит 300 рублей, сутки — 500.

Парголовская лыжня

Небольшая пятикилометровая трасса уже почти на выезде из города в сторону Выборга. Со множеством поворотов, но без сложных подъемов и спусков, максимальный перепад — 15 м, суммарный набор высоты — 90 м. Около половины трека проходит по открытым участкам, мало защищенным от ветра. Вообще-то это объект спортивной школы олимпийского резерва, но, как сообщили в учреждении, запретить кататься на их трассах они не могут. Там регулярно проходят соревнования или тренировки, так что есть вероятность уехать, так и не «намочив» лыжи.



Лыжная трасса ВИФК

Эта трасса в Токсово много лет пользовалась популярностью у любителей лыжного спорта — 10 км в основном по укрытой от ветра местности, суммарный набор высоты — 220 м. Но военные объекты решили перестроить, и от былой роскоши в этом сезоне мало что осталось. А лыжники все равно находят обходы строительных заборов и попадают на лыжню.

Лыжная трасса «Динамо»

Красивый пятикилометровый трек «Динамо» проходит по памятнику природы «Токсовские высоты». Ландшафт исключительно живописен. В районе много прогулочных лыжней. На базе «Динамо» работает прокат лыж. Аренда комплекта обойдется в 350 рублей за час.

Трасса УТЦ «Кавголово»

Учебно-тренировочный центр «Кавголово», который принадлежит Санкт-Петербургскому государственному университету физической культуры им. П. Ф. Лесгафта, — это одно из редких мест, где от нестабильной погоды страхуют пушки с искусственным снегом. Пятикилометровая лыжероллерная трасса относится к сложному уровню: общий набор высоты на ней составляет 190 метров. Есть охраняемая парковка, столовая отель. Трасса платная — вход 300 рублей. Можно и пострелять в биатлонном тире.



Лыжная трасса в Орехово

Коньковая трасса в 5, 10 и 15 км начинается от стадиона базы отдыха «Адмиралтейских верфей» в Орехово, где есть возможность взять в прокат лыжи, переодеться и оставить вещи. Одно из самых популярных мест в окрестностях Петербурга — туда ходят бесплатные электрички «Лыжные стрелы». Классические лыжи на час здесь обойдутся желающим в 120 рублей, коньковые — 170.

Лыжная трасса в Шапках

Это второе направление, куда едет «Лыжная стрела». Там начали строить лыжно-биатлонный комплекс, так что в этом сезоне кататься можно только на круге в 2,5 км. Все помещения и раздевалки закрыты из-за пандемии. Любительский комплект лыж обойдется в 250 рублей за два часа.

Лыжная трасса «Прибой»

На этой трассе под Зеленогорском между соснами можно навернуть 17 км, там есть и спуски, и подъемы. Пока на «Прибой» только со своим — прокат и раздевалки закрыты из-за коронавируса.

Лыжня на гоночной трассе

Новинка сезона от «Игоры Драйв». С 16 января на шоссейно-кольцевой трассе открывается лыжный парк. Можно проехать круг в два или четыре километра. Вход — 300 рублей, время не ограничено. Арендовать лыжи можно на соседнем горнолыжном курорте, правда не бюджетно — час 400/500 будни/выходные и 1000/1250 на весь день.



Расписание «Лыжных стрел» можно найти здесь, полный список городских катков и лыжных трасс — здесь http://kfis.spb.ru/infrastruktura/mesta-dlya-zanyatij-zimnimi-vidami-sporta/. Если экстрима маловато, то подборка горнолыжных курортов — здесь .

Надежда Мазакина, Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»

