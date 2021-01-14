Первые «Лыжные стрелы» стартуют в Петербурге в ближайшее воскресенье, 17 декабря. Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту, в 2021 году запланировано 10 выездов в каждом из двух направлений: с Финляндского и Московского вокзалов на снежные трассы в поселки Орехово и Шапки.
Программа «Лыжных стрел» включает в себя дистанции на 15 км, 10 км, 5 км и пешеходную (скандинавскую) ходьбу.
Первые «Лыжные стрелы» отправятся 17 января:
- с Московского вокзала до станции Шапки отправление в 10.25, остановка в Колпино 10.51–10.52, прибытие обратно в Санкт-Петербург в 17.00.
- с Финляндского вокзала до станции Орехово отправление в 9.15, прибытие обратно в Санкт-Петербург в 16.32.
Проезд бесплатный, но билеты нужно забрать в отделах (секторах) физической культуры и спорта администраций районов Санкт-Петербурга либо в уполномоченных учреждениях физкультурно-спортивной направленности, подведомственных администрациям районов.
«В целях соблюдения требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Постановления № 121 использование средств индивидуальной защиты, в том числе масок и перчаток, в местах общего пользования обязательно», — подчеркнули в спорткомитете.