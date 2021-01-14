Первые «Лыжные стрелы» стартуют в Петербурге в ближайшее воскресенье, 17 декабря. Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту, в 2021 году запланировано 10 выездов в каждом из двух направлений: с Финляндского и Московского вокзалов на снежные трассы в поселки Орехово и Шапки.



Программа «Лыжных стрел» включает в себя дистанции на 15 км, 10 км, 5 км и пешеходную (скандинавскую) ходьбу.

Первые «Лыжные стрелы» отправятся 17 января: