В расследовании причин схода снежной лавины, которая похоронила троих туристов, появился второй подозреваемый. Преступное попустительство вменяют начальнику Норильского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
О задержании чиновника администрации Норильска 16 января сообщает пресс-служба Следственного комитета. Имя подозреваемого не называется, на официальном сайте горадминистрации говорится, что с декабря 2020 года должность начальника Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям замещает 37-летний Евгений Панфёров.
Следственные органы Красноярского края и Республики Хакасии считают, что в гибели троих человек, помимо ранее задержанного оперативного дежурного диспетчерской службы Норильска, повинен его непосредственный руководитель, «чье попустительство повлекло трагедию». По версии следствия, начальник ГО и ЧС не проконтролировал, насколько внимательно в новогодние праздники дежурный читал прогноз краевого МЧС.
В результате предупреждение о вероятном сходе лавины не было включено в оперативную сводку, и администрация города не успела проинформировать об угрозе население. Об опасности не знали и не сумели подготовиться также на турбазе «Гора Отдельная». 8 января 2021 года под сошедшей с горы лавиной погибли три человека, 14-летний подросток был госпитализирован с тяжелыми травмами.
Автор: Инцидент Норильск
Ранее оперативный дежурный был помещен под домашний арест, на его начальника судом наложен запрет в виде определенных действий.
В ночь на 9 января снежная лавина обрушилась на пять коттеджей лыжной базы в Краснодарском крае. Часть отдыхающих смогли выбраться самостоятельно. Трое человек погибли, серьезно пострадал ребенок. Прокурорской проверкой было установлено, что попавшие в зону ЧП домики были построены без разрешения.