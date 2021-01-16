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Google официально заявил, что удалил YouTube-канал «Ахмата» из-за санкций США

Компания Google назвала причины блокировки канала футбольного клуба «Ахмат» из Грозного на сайте YouTube.com. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании в субботу, 16 января, это произошло из-за санкций США.

«Согласно законодательству США, Министерство финансов требует от компаний соблюдения ограничений в отношении юридических и физических лиц, вошедших в санкционный список, определенный Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC). «Ахмат» и ACA попали в этот список, и Google приняла решение заблокировать их аккаунты», — заявили в компании.

Ранее Российская премьер-лига и Роскомнадзор заступились за «Ахмат» и потребовали снять блокировку, потому что это нарушает право граждан на свободный доступ к информации, а также ущемляет интересы поклонников футбола и смешанных единоборств.

YouTube удалил канал футбольного клуба из Грозного 15 января. При попытке открыть страницу команды на видеохостинге появляется надпись «Эта страница недоступна». В декабре футбольный клуб оказался под санкциями США по «акту Магнитского».

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Комментарии (6)

Piter Russo
Больше блокировок, бизнес гугла слишком прибыльный)
bombaleilo
Про Роскомнадзор красиво сказано
А в воскресенье послушать интересно, про свободу прессы:)))
footballer13
Свобода слова наоборот тоже прикольная.
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