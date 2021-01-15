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РПЛ и Роскомнадзор заступились за «Ахмат» после блокировки YouTube-канала грозненского клуба

Блокировка YouTube-канала футбольного клуба «Ахмат» противоречит базовым ценностям Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). С таким заявлением выступила Российская премьер-лига, передает «Р-Спорт» в пятницу, 15 января.

«Блокировка официального YouTube-канала «Ахмата» вызывает недоумение. Клуб не получал от администрации видеохостинга объяснений по факту принятых мер. Лига сожалеет, что из-за этого непрозрачного и не имеющего отношения к футболу решения болельщики «Ахмата» лишены возможности получать информацию о любимой команде через популярную медиаплощадку. Убеждены, что подобные ограничения противоречат базовым ценностям футбола, которые отстаивают ФИФА и УЕФА», — говорится в заявлении РПЛ.

На блокировку канала грозненской команды также отреагировал Роскомнадзор. Ведомство направило письма в адрес компании Google LLC с требованием снять все ограничения доступа к официальным YouTube-каналам футбольного клуба «Ахмат» из Грозного и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA). По мнению Роскомнадзора, ограничение доступа к официальным аккаунтам нарушает право граждан на свободный доступ к информации, а также ущемляет интересы поклонников футбола и смешанных единоборств.

Напомним, YouTube удалил канал футбольного клуба из Грозного. При попытке открыть страницу команды на видеохостинге появляется надпись «Эта страница недоступна». В декабре футбольный клуб оказался под санкциями США по «акту Магнитского».

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