РПЛ и Роскомнадзор заступились за «Ахмат» после блокировки YouTube-канала грозненского клуба

«Блокировка официального YouTube-канала «Ахмата» вызывает недоумение. Клуб не получал от администрации видеохостинга объяснений по факту принятых мер. Лига сожалеет, что из-за этого непрозрачного и не имеющего отношения к футболу решения болельщики «Ахмата» лишены возможности получать информацию о любимой команде через популярную медиаплощадку. Убеждены, что подобные ограничения противоречат базовым ценностям футбола, которые отстаивают ФИФА и УЕФА», — говорится в заявлении РПЛ.

На блокировку канала грозненской команды также отреагировал Роскомнадзор. Ведомство направило письма в адрес компании Google LLC с требованием снять все ограничения доступа к официальным YouTube-каналам футбольного клуба «Ахмат» из Грозного и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA). По мнению Роскомнадзора, ограничение доступа к официальным аккаунтам нарушает право граждан на свободный доступ к информации, а также ущемляет интересы поклонников футбола и смешанных единоборств.



Напомним, YouTube удалил канал футбольного клуба из Грозного. При попытке открыть страницу команды на видеохостинге появляется надпись «Эта страница недоступна». В декабре футбольный клуб оказался под санкциями США по «акту Магнитского».

