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ФК «Ахмат» лишился YouTube-канала

Видеохостинг YouTube удалил канал футбольного клуба из Грозного.

Канал в YouTube футбольного клуба «Ахмат» из Чечни заблокировали. При попытке открыть страницу команды на видеохостинге появляется надпись «Эта страница недоступна».

В клубе подтвердили блокировку, добавив, что это произошло «без каких-либо оснований». «Ахмат» пообещал информировать болельщиков через другие каналы.

В декабре футбольный клуб оказался под санкциями США по «акту Магнитского».

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