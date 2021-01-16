Facebook и Instagram разблокировали аккаунты Дональда Трампа. Twitter пока держится

Крупнейшие соцсети мира Facebook и Instagram вернули доступ к аккаунтам действующего президента США Дональда Трампа. Основатель Facebook Марк Цукерберг говорил, что страницы Трампа будут блокированы до официального сложения полномочий, то есть до 20 января — на эту дату назначена инаугурация избранного президента Джо Байдена.

Официально восстановление страниц пока не прокомментировано руководством мессенджеров. Утром 16 января (по МСК) на страницы Дональда Трапма можно зайти, однако новых сообщений там пока нет. Аккаунт Трампа в Twitter по-прежнему сообщает пользователям, что «действие учетной записи приостановлено» из-за нарушения правил соцсети.