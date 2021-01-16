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Facebook и Instagram разблокировали аккаунты Дональда Трампа. Twitter пока держится

Крупнейшие соцсети мира Facebook и Instagram вернули доступ к аккаунтам действующего президента США Дональда Трампа. Основатель Facebook Марк Цукерберг говорил, что страницы Трампа будут блокированы до официального сложения полномочий, то есть до 20 января — на эту дату назначена инаугурация избранного президента Джо Байдена.

Официально восстановление страниц пока не прокомментировано руководством мессенджеров. Утром 16 января (по МСК) на страницы Дональда Трапма можно зайти, однако новых сообщений там пока нет. Аккаунт Трампа в Twitter по-прежнему сообщает пользователям, что «действие учетной записи приостановлено» из-за нарушения правил соцсети.


Ранее сообщалось, что блокировка Трампа необходима для мирного перехода власти.

Сторонники Дональда Трампа, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента США, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а Конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Сам республиканец позже осудил действия демонстрантов. Десятки участников штурма предстали перед судом, а один из них попросил предоставить ему переводчика с русского языка.

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Комментарии (3)

Alex000
Вот вам и рыночек как раз.
Тот самый, который на места всё расставляет замечательным образом.
Одним махом потеряли пару миллиардов, прикинули будущие потери - одумались.
Zloi_prohozhiy
обгадились.
Ну ничего, свою гниль и 'свободу слова' они уже успели показать
Frank Costello
Испугались появления альтернатив.
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