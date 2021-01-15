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В Москве суд арестовал оператора ФБК. Его обвиняют в экстремизме за пост о журналистке Славиной

Пресненский суд Москвы арестовал оператора Фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского 15 января. Об этом рассказал в своем телеграм-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Мера пресечения Зеленскому избрана до 28 февраля. Оператора ФБК обвиняют в призывах к экстремизму за пост о гибели журналистки Ирины Славиной.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремизму в Интернете). В своем посте Зеленский обращался к Славиной с просьбой «простить нас за то, что позволяем это». И призывал к борьбе.

Главный редактор KozaPress Ирина Славина погибла 2 октября, сгорев заживо. В своей смерти она попросила винить Российскую Федерацию. «Фонтанка» из Нижнего Новгорода рассказывала, кто на самом деле виновен в смерти журналистки.

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Комментарии (1)

Василий Марущак
Бороться с удерживающими власть жуликами это не экстремизм, это подвиг.
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