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Прокуратура Москвы призвала не устраивать массовых акций в день прилета Навального. И предупредила об ответственности

Прокуратура Москвы обнаружила в Интернете призывы к участию в массовой акции в аэропорту Внуково 17 января — в день прилета Алексея Навального. Надзорное ведомство предупредило об ответственности тех, кто собрался в ней участвовать, передает 15 января «Интерфакс».

В прокуратуре подчеркнули, что власти столицы акцию не согласовали. Предостережения о недопустимости нарушения закона уже вынесли 15 гражданам.

17 января вечером во Внуково рейсом авиакомпании «Победа» собирается вернуться на родину оппозиционер Алексей Навальный. Аэропорт уже заявил, что запрещает журналистам снимать его прилет «из-за эпидемиологической ситуации».

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Комментарии (6)

как же его боятся...
Diplot
Красиво. С Победой возвращается.
Postman
Встречать человека не есть массовая акция
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