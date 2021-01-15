FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-15°C/Завтра: -15
73.80р89.65р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Пациенты «Ленэкспо» пожаловались на аномальную жару. В госпитале показывают градусник и обещают отключить пушки с оттепелью

С приходом в Петербург настоящих зимних морозов пациенты временного госпиталя в «Ленэкспо» начали страдать от жары.

Читательница Ирина сообщила «Фонтанке», что к ней обратилась за помощью ее знакомая, которая лечится от коронавируса на 41-м отделении в пятом павильоне «Ленэкспо». «Знакомой от жары стало плохо, ее положили в тамбуре. Сегодня она пишет, что опять включили тепловую пушку и наступила «душегубка», — рассказала Ирина. — Как можно помочь? До ординаторской, телефон которой мне дали в комитете по здравоохранению, не дозвониться. Все просьбы больных снизить температуру обогрева остаются без ответа». С аналогичной историей обратилась в редакцию читательница Татьяна. «Люди лежат под кислородом, сами написать не могут, — рассказала женщина. — До «Ленэкспо» дозвониться не удалось, поэтому нет информации, кто же должен регулировать температуру и отвечать за покой больных людей».

В пресс-службе Госпиталя для ветеранов войн, в ведении которого находятся временные лечебные корпуса в «Ленэкспо», после вопроса «Фонтанки» решили проверить показания термометров для измерения температуры воздуха в помещениях. А фото одного из них предоставили для публикации.

Фото: пресс-служба Госпиталя для ветеранов войн

«Тепловые пушки в пятом и седьмом корпусах временного госпиталя включают не по прихоти, а в связи с сильным снижением температуры на улице, — объяснили в пресс-службе. — Это временная мера. Когда станет теплее снаружи, пушки отключат. Сейчас они необходимы для поддержания температурного режима внутри помещения: для пациентов с ковидом это не ниже 22–24 градусов. Выше 24 градусов температура в корпусе не поднимается».

В «Ленэкспо» в настоящее время принимают пациентов два корпуса — седьмой и пятый. Еще четыре корпуса на 1154 койки, в том числе 15 реанимационных, готовят для приема пациентов, на случай, если в городских стационарах закончатся места. После скандального запуска в мае 2020 года ошарашенные непривычными условиями жизни в бывших выставочных пространствах пациенты наводнили соцсети негативными отзывами, в частности весной пациенты активно жаловались на то, что во временном госпитале холодно. В «Ленэкспо» сделали выводы.

Фото: пресс-служба Госпиталя для ветеранов войн

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

WuhanRockCafe
Гугл все знает.
Тепловые пушки применяются для обогрева ферм, свинарников, помещений, где содержится домашний скот в периоды резких похолоданий.
Avs7153
"Левой, левой, раз, два, три... Пошевеливаемся, говны собачьи!"(С)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний