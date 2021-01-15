Читательница Ирина сообщила «Фонтанке», что к ней обратилась за помощью ее знакомая, которая лечится от коронавируса на 41-м отделении в пятом павильоне «Ленэкспо». «Знакомой от жары стало плохо, ее положили в тамбуре. Сегодня она пишет, что опять включили тепловую пушку и наступила «душегубка», — рассказала Ирина. — Как можно помочь? До ординаторской, телефон которой мне дали в комитете по здравоохранению, не дозвониться. Все просьбы больных снизить температуру обогрева остаются без ответа». С аналогичной историей обратилась в редакцию читательница Татьяна. «Люди лежат под кислородом, сами написать не могут, — рассказала женщина. — До «Ленэкспо» дозвониться не удалось, поэтому нет информации, кто же должен регулировать температуру и отвечать за покой больных людей».

В пресс-службе Госпиталя для ветеранов войн, в ведении которого находятся временные лечебные корпуса в «Ленэкспо», после вопроса «Фонтанки» решили проверить показания термометров для измерения температуры воздуха в помещениях. А фото одного из них предоставили для публикации.

«Тепловые пушки в пятом и седьмом корпусах временного госпиталя включают не по прихоти, а в связи с сильным снижением температуры на улице, — объяснили в пресс-службе. — Это временная мера. Когда станет теплее снаружи, пушки отключат. Сейчас они необходимы для поддержания температурного режима внутри помещения: для пациентов с ковидом это не ниже 22–24 градусов. Выше 24 градусов температура в корпусе не поднимается».

В «Ленэкспо» в настоящее время принимают пациентов два корпуса — седьмой и пятый. Еще четыре корпуса на 1154 койки, в том числе 15 реанимационных, готовят для приема пациентов, на случай, если в городских стационарах закончатся места. После скандального запуска в мае 2020 года ошарашенные непривычными условиями жизни в бывших выставочных пространствах пациенты наводнили соцсети негативными отзывами, в частности весной пациенты активно жаловались на то, что во временном госпитале холодно. В «Ленэкспо» сделали выводы.