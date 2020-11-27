В «Ленэкспо» готовят 1154 коек, в том числе 15 реанимационных. Клинику у Финляндского вокзала перепрофилируют под ковид

Четыре корпуса «Ленэкспо» модернизируют и утепляют — в них создаются условия для лечения тяжёлых и среднетяжёлых пациентов с COVID-19.
О мерах, предпринимаемых городскими властями для сдерживания роста инфекции и лечения больных, вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев рассказал «Петербургскому дневнику» в интервью, оно опубликовано 27 ноября. По словам чиновника, в этих четырёх корпусах — первом, втором, третьем и восьмом — практически круглосуточно ведутся работы по подводке кислорода. Две 10-тонные ёмкости под кислородную станцию везут из Екатеринбурга. До конца декабря во вновь вводимых корпусах будет развернуто 1154 койки, в том числе 15 реанимационных коек с ИВЛ для тяжёлых больных, отметил Эргашев.
Всего, по его словам, во временном инфекционном госпитале в «Ленэкспо» планируется принимать до 2500 пациентов. Сейчас здесь развёрнуто 1295 коек, и, по состоянию на 26 ноября, лечатся 468 человек. 25 ноября Эргашев сообщал, что в «Ленэкспо» находятся 508 человек.
Подготовка идёт и в других медучреждениях. Ещё 250 коек планируется развернуть в НМИЦ им. В.А. Алмазова в корпусе на проспекте Пархоменко. 60 коек обещает НИИ фтизиопульмонологии примерно через десять дней. Под ковид будет перепрофилирована и клиника №1 у Финляндского вокзала. Клиника №2 ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова, расположенная на улице Оптиков, будет оказывать высокотехнологичную и экстренную помощь по хирургии, эндокринологии, тяжелой сочетанной травме, сердечно-сосудистой патологии, добавил вице-губернатор.
За последние сутки в Петербурге выявили 3687 новых случаев заражения коронавирусом и 63 смерти.