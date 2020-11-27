В «Ленэкспо» готовят 1154 коек, в том числе 15 реанимационных. Клинику у Финляндского вокзала перепрофилируют под ковид

Четыре корпуса «Ленэкспо» модернизируют и утепляют — в них создаются условия для лечения тяжёлых и среднетяжёлых пациентов с COVID-19.

О мерах, предпринимаемых городскими властями для сдерживания роста инфекции и лечения больных, вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев рассказал «Петербургскому дневнику» в интервью, оно опубликовано 27 ноября. По словам чиновника, в этих четырёх корпусах — первом, втором, третьем и восьмом — практически круглосуточно ведутся работы по подводке кислорода. Две 10-тонные ёмкости под кислородную станцию везут из Екатеринбурга. До конца декабря во вновь вводимых корпусах будет развернуто 1154 койки, в том числе 15 реанимационных коек с ИВЛ для тяжёлых больных, отметил Эргашев.