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Арестованный схимонах Сергий завершил сухую голодовку и начал пить воду после сообщения с Афона

Бывший схимонах Сергий закончил сухую голодовку после сообщения с греческого Афона. Об этом 15 января пишет E1.RU со ссылкой на его адвоката Светлану Герасимову.

Защитница рассказала, что виделась с Сергием, тот чувствует себя очень хорошо — в обмороки не падал, жалоб нет. Она добавила, что сегодня передала ему благословения старцев с греческого Афона, после чего он принял решение начать пить воду.

«По благословению старцев с Афона с сегодняшнего дня я буду пить воду, благословения нарушать нельзя, отсекаю свою волю», — передала слова опального клирика Герасимова.

То, что отец Сергий не употреблял пищу, нельзя называть голодовкой. Это был духовный пост, уточнила адвокат.

Ранее отца Сергия перевели в СИЗО «Матросская тишина». Из-за сухой голодовки, которую он объявил при задержании, экс-схиигумен похудел на семь килограммов.

Проблемы у бывшего священнослужителя начались из-за его роликов в YouTube, в которых проповеди смешивались с критикой в адрес церкви и власти из-за карантинных мер. В конце июня его люди напали на съемочную группу Ксении Собчак, которая приехала делать сюжет о физических истязаниях послушников. Отец Сергий был оштрафован на 90 тысяч рублей за распространение в Интернете фейков о коронавирусе — чипировании и опасности 5G. В ответ он требовал у Владимира Путина передать ему президентские полномочия. А затем заперся на территории монастыря и отказался пускать туда представителей РПЦ. С ним оставались его сторонники, которых в августе отлучили от церкви за предательство. Через месяц аналогичная участь постигла и самого отца Сергия.

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Комментарии (2)

АняСПб
перечитала два раза - не поняла, про что статья (пы.сы.:читать умею)
nuga
Навального к нему
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