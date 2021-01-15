Арестованный схимонах Сергий завершил сухую голодовку и начал пить воду после сообщения с Афона

Бывший схимонах Сергий закончил сухую голодовку после сообщения с греческого Афона. Об этом 15 января пишет E1.RU со ссылкой на его адвоката Светлану Герасимову.
Защитница рассказала, что виделась с Сергием, тот чувствует себя очень хорошо — в обмороки не падал, жалоб нет. Она добавила, что сегодня передала ему благословения старцев с греческого Афона, после чего он принял решение начать пить воду.
«По благословению старцев с Афона с сегодняшнего дня я буду пить воду, благословения нарушать нельзя, отсекаю свою волю», — передала слова опального клирика Герасимова.
То, что отец Сергий не употреблял пищу, нельзя называть голодовкой. Это был духовный пост, уточнила адвокат.
Ранее отца Сергия перевели в СИЗО «Матросская тишина». Из-за сухой голодовки, которую он объявил при задержании, экс-схиигумен похудел на семь килограммов.
Проблемы у бывшего священнослужителя начались из-за его роликов в YouTube, в которых проповеди смешивались с критикой в адрес церкви и власти из-за карантинных мер. В конце июня его люди напали на съемочную группу Ксении Собчак, которая приехала делать сюжет о физических истязаниях послушников. Отец Сергий был оштрафован на 90 тысяч рублей за распространение в Интернете фейков о коронавирусе — чипировании и опасности 5G. В ответ он требовал у Владимира Путина передать ему президентские полномочия. А затем заперся на территории монастыря и отказался пускать туда представителей РПЦ. С ним оставались его сторонники, которых в августе отлучили от церкви за предательство. Через месяц аналогичная участь постигла и самого отца Сергия.