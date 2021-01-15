Арестованный схимонах Сергий завершил сухую голодовку и начал пить воду после сообщения с Афона

Бывший схимонах Сергий закончил сухую голодовку после сообщения с греческого Афона. Об этом 15 января пишет E1.RU со ссылкой на его адвоката Светлану Герасимову.



Защитница рассказала, что виделась с Сергием, тот чувствует себя очень хорошо — в обмороки не падал, жалоб нет. Она добавила, что сегодня передала ему благословения старцев с греческого Афона, после чего он принял решение начать пить воду.



«По благословению старцев с Афона с сегодняшнего дня я буду пить воду, благословения нарушать нельзя, отсекаю свою волю», — передала слова опального клирика Герасимова.

