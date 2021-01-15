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«Если мужчина, то нужно отвечать». Плющенко не принял извинения хореографа Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал извинения хореографа Алексея Железнякова. В интервью «Спорт-Экспрессу» в пятницу, 15 января, фигурист заявил, что ждет личного разговора со своим обидчиком.

«Принимаю только личную беседу и личные извинения. У него есть мой телефон, пускай набирает и говорит, что у него вообще такое произошло. А то там кто-то ему наговорил, кто-то ему что-то сделал. Какие-то детские истории. А когда запахло жареным — включает заднюю. Надо отвечать за свои слова. Если мужчина, то нужно отвечать. Возможно, кто-то действительно ввел его в заблуждение. Однако перед тем, как в мой адрес высказывать гадости, надо было взвесить все за и против», — подчеркнул Плющенко.

В среду, 13 января, Железняков назвал Плющенко вруном, использовав для этого нецензурный синоним, и вызвал фигуриста на бой. Плющенко принял вызов хореографа и сказал, что готов хоть боксировать, хоть бороться по правилам смешанных единоборств. Жена двукратного олимпийского чемпиона Яна Рудковская также заявила, что ждет Железнякова в гости, чтобы тот «ответил за базар». Подробнее об их конфликте читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (4)

Савва Морозов
Забавно, как два гом...еопата, выясняют, кто из них мужчина.
Piter Russo
Пусть устроят танцевальный поединок на льду. Народ хоть развлеяется)
dimas062
Клоуны.... или шуты - это не оскорбление, это профессия такая. Но вот если бы эти два кадра вышли на ринг - вот это было бы и весело и смешно, а сейчас позорятся они, а стыдно почему-то мне.
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