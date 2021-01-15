Расходимся, драки не будет. Хореограф Тутберидзе извинился перед Плющенко

Алексей Железняков, хореограф тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, попросил прощения у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко за свое предыдущее заявление. В своих социальных сетях 15 января мужчина написал, что его эмоции вызвала ложная информация.

«Друзья, я хочу сделать небольшое заявление по произошедшему конфликту. Есть некоторые люди, которые спровоцировали ситуацию, наговорили на Евгения и донесли до меня ложную информацию, из-за чего я пришёл в ярость и написал предыдущий пост. Позже выяснилось, что это неправда, и Евгений не произносил в мой адрес дурных слов, а я теперь выгляжу не очень красиво. Но как бы то ни было, после этого я обязан извиниться и забрать свои слова обратно. Да, провокация сыграла не в лучшую сторону, и я прошу прощения за свою несдержанность в отношении Евгения Плющенко. Надеюсь, вы меня поймёте», — написал Железняков.