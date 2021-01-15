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Расходимся, драки не будет. Хореограф Тутберидзе извинился перед Плющенко

Алексей Железняков, хореограф тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, попросил прощения у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко за свое предыдущее заявление. В своих социальных сетях 15 января мужчина написал, что его эмоции вызвала ложная информация.

«Друзья, я хочу сделать небольшое заявление по произошедшему конфликту. Есть некоторые люди, которые спровоцировали ситуацию, наговорили на Евгения и донесли до меня ложную информацию, из-за чего я пришёл в ярость и написал предыдущий пост. Позже выяснилось, что это неправда, и Евгений не произносил в мой адрес дурных слов, а я теперь выгляжу не очень красиво. Но как бы то ни было, после этого я обязан извиниться и забрать свои слова обратно. Да, провокация сыграла не в лучшую сторону, и я прошу прощения за свою несдержанность в отношении Евгения Плющенко. Надеюсь, вы меня поймёте», — написал Железняков.

В среду, 13 января, Железняков назвал Плющенко вруном, использовав для этого нецензурный синоним, и вызвал фигуриста на бой. В свою очередь Плющенко принял вызов хореографа и сказал, что готов хоть боксировать, хоть бороться по правилам смешанных единоборств. Жена двукратного олимпийского чемпиона Яна Рудковская также заявила, что ждет Железнякова в гости, чтобы тот «ответил за базар». Подробнее об их конфликте читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (12)

paha
Почитал Ф, увидел что с кик-боксером дружит, слился. Ну хоть польза какая.
Хауаю
Начальство не одобрило видимо или просто рекламный ролик закончился. Пусть выясняют на льду кто круче, чем не дуэль, зрители только в плюсе будут.
K_Lutsky
Тутберидзе сама большинству мужиков фору даст в характере, поэтому, видимо, у нее такие "хореографы" мужского пола, но ощущение, как будто там женщина вместо мужика...
Хотя... Плющенко не лучше, похоже. У него тоже жена ему фору даст в характере. В ней мужика больше)
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