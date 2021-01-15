Сторонники Трампа могли получить 522 тысячи долларов перед штурмом Капитолия. Отправителя больше нет в живых

Отправителем был программист из Франции, который перевел биткоины в США. Всего средства распределились между 22 интернет-кошельками, а общий размер пожертвований в тот момент составил 522 тысячи долларов.

«Группы и отдельные представители альтернативных правых <...> получили крупные пожертвования биткоинами за месяц до январских событий», — сообщает 15 января компания Chainalysis , которая специализируется на сфере криптовалют.

Специалисты по кибербезопасности заметили подозрительные транзакции в биткоинах перед митингами 6 января в Америке.

Одним из получателей был правый политик и активист Ник Фуэнтес, которому перевели 250 000 долларов в криптовалюте. Именно он занимался продвижением митинга 6 января.



Жертвователь через день после отправки денег сообщил в блоге о проблемах со здоровьем и ушел из жизни.



«Внутренний экстремизм не является только внутренним. Международные сети также играют свою роль», — резюмируется в докладе.

