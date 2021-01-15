Смольный хочет запретить петербуржцам гулять по льду на реках и каналах до конца сезона

Смольный планирует запретить прогулки по льду на городских реках и каналах до середины марта. Соответствующий проект постановления правительства опубликован 15 января на портале антикоррупционной экспертизы.
Изменения вносятся в документ, который запрещает выходить на ледовое покрытие любых водных объектов Петербурга в течение двух периодов: с середины ноября до 15 января и с середины марта до 15 апреля.
Правительство собирается дополнить свое постановление новым пунктом: с 15 января по 15 марта «запрещается выход на ледовое покрытие рек и каналов Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов Санкт-Петербурга и акваториях рек Нева, Малая Нева, Большая, Средняя и Малая Невки на участке от Вантового моста до мостов Западного скоростного диаметра», — говорится в тексте документа.
Напомним, в начале января Смольный сообщил об усилении патрулей на водных объектах Петербурга — на тонкий лед в первые дни нового года ступили 80 горожан. Несговорчивым любителям рыбалки, на которых в ходе рейдов натыкаются сотрудники экстренных служб и чиновников, нарушения грозят штрафами.
За выход на лед в запрещенный период предусматривается предупреждение или административный штраф от 1000 до 5000 рублей. Выезд на лед на транспортных средствах — от 1500 до 5000 рублей. Для юридических лиц штрафы достигают 20 000 рублей.