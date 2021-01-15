Смольный хочет запретить петербуржцам гулять по льду на реках и каналах до конца сезона

Смольный планирует запретить прогулки по льду на городских реках и каналах до середины марта. Соответствующий проект постановления правительства опубликован 15 января на портале антикоррупционной экспертизы.



Изменения вносятся в документ, который запрещает выходить на ледовое покрытие любых водных объектов Петербурга в течение двух периодов: с середины ноября до 15 января и с середины марта до 15 апреля.



Правительство собирается дополнить свое постановление новым пунктом: с 15 января по 15 марта «запрещается выход на ледовое покрытие рек и каналов Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов Санкт-Петербурга и акваториях рек Нева, Малая Нева, Большая, Средняя и Малая Невки на участке от Вантового моста до мостов Западного скоростного диаметра», — говорится в тексте документа.

