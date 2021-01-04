С начала года с опасных водоемов Петербурга выведены 80 человек. Смольный думает о продлении запрета выхода на лёд

Смольный сообщает об усилении патрулей на водных объектах Петербурга. На тонкий лёд в первые дни нового года ступили 80 горожан.



О запрете выхода на лед 4 января сообщает пресс-служба губернатора Александра Беглова. В правительственном постановлении установлен срок — с 11 ноября 2020-го по 15 января 2021-го. Нарушение чревато штрафом до 5 тысяч рублей.



«В последние дни в Петербурге установилась постоянная отрицательная температура воздуха. Несмотря на это, ледовое покрытие Финского залива и других водоемов еще не набрало достаточную прочность. Выход на лёд крайне опасен», — предупреждает Смольный, уточняя, что за три дня нового года сотрудниками поисково-спасательной службы со льда выведены 80 человек.

