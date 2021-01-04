С начала года с опасных водоемов Петербурга выведены 80 человек. Смольный думает о продлении запрета выхода на лёд

Смольный сообщает об усилении патрулей на водных объектах Петербурга. На тонкий лёд в первые дни нового года ступили 80 горожан.
О запрете выхода на лед 4 января сообщает пресс-служба губернатора Александра Беглова. В правительственном постановлении установлен срок — с 11 ноября 2020-го по 15 января 2021-го. Нарушение чревато штрафом до 5 тысяч рублей.
«В последние дни в Петербурге установилась постоянная отрицательная температура воздуха. Несмотря на это, ледовое покрытие Финского залива и других водоемов еще не набрало достаточную прочность. Выход на лёд крайне опасен», — предупреждает Смольный, уточняя, что за три дня нового года сотрудниками поисково-спасательной службы со льда выведены 80 человек.
В сообщении также говорится, что «если к 15 числу лёд не наберет достаточную прочность, то запрет выхода на лёд будет продлен».
«Зимняя рыбалка — любимое хобби многих петербуржцев. Но когда речь идет о безопасности — попустительство недопустимо», — цитирует губернатора Беглова его пресс-служба.