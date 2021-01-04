FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -5
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

С начала года с опасных водоемов Петербурга выведены 80 человек. Смольный думает о продлении запрета выхода на лёд

Смольный сообщает об усилении патрулей на водных объектах Петербурга. На тонкий лёд в первые дни нового года ступили 80 горожан.

О запрете выхода на лед 4 января сообщает пресс-служба губернатора Александра Беглова. В правительственном постановлении установлен срок — с 11 ноября 2020-го по 15 января 2021-го. Нарушение чревато штрафом до 5 тысяч рублей.

«В последние дни в Петербурге установилась постоянная отрицательная температура воздуха. Несмотря на это, ледовое покрытие Финского залива и других водоемов еще не набрало достаточную прочность. Выход на лёд крайне опасен», — предупреждает Смольный, уточняя, что за три дня нового года сотрудниками поисково-спасательной службы со льда выведены 80 человек.

В сообщении также говорится, что «если к 15 числу лёд не наберет достаточную прочность, то запрет выхода на лёд будет продлен».

«Зимняя рыбалка — любимое хобби многих петербуржцев. Но когда речь идет о безопасности — попустительство недопустимо», — цитирует губернатора Беглова его пресс-служба.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний