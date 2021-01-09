Об итогах очередного рейда в Смольном рассказали 9 января. В субботу сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности вместе со спасателями и полицейскими проверяли Финский залив в Красносельском районе города. Несмотря на действующий до 15 января запрет выхода на лёд, на замёрзшем водоёме оказалось людно.

«Толщина льда на этом участке не превышает 10 см, находиться там опасно. Тем не менее во время патрулирования на льду была обнаружена группа рыбаков», — сообщают в администрации.



Спасателям удалось убедить большинство, но десять рыбаков заупрямились. Нежелание сворачивать удочки обернулось для них протоколами об административном правонарушении с перспективой штрафа до 5 тысяч рублей. «Ценой нарушения запрета может стать чья-то жизнь», — сказал губернатор Александр Беглов



В ГУ МЧС по Петербургу сообщают, что на катере на воздушной подушке проверяли ледовую обстановку в районе яхт-клуба «Балтиец». Главная цель — предотвращение возможных трагедий, оценка качества ледового покрытия и количества любителей подледного лова в местах их массового скопления. «В этот раз их собралось более двухсот человек», — рассказывают в ведомстве. Рыбаков, с которыми регулярно проводят профилактические беседы, там называют не иначе как «головной болью».

