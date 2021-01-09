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Две сотни любителей зимней рыбалки засели на льду Финского залива. Ушли сухими, но не все — безнаказанными

Сотрудники экстренных служб и чиновники продолжают бороться с гуляющими по замёрзшим водоёмам Петербурга. Субботний «улов» — десять оштрафованных, остальные оказались сговорчивее.

Об итогах очередного рейда в Смольном рассказали 9 января. В субботу сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности вместе со спасателями и полицейскими проверяли Финский залив в Красносельском районе города. Несмотря на действующий до 15 января запрет выхода на лёд, на замёрзшем водоёме оказалось людно.

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

«Толщина льда на этом участке не превышает 10 см, находиться там опасно. Тем не менее во время патрулирования на льду была обнаружена группа рыбаков», — сообщают в администрации.

Спасателям удалось убедить большинство, но десять рыбаков заупрямились. Нежелание сворачивать удочки обернулось для них протоколами об административном правонарушении с перспективой штрафа до 5 тысяч рублей. «Ценой нарушения запрета может стать чья-то жизнь», — сказал губернатор Александр Беглов

В ГУ МЧС по Петербургу сообщают, что на катере на воздушной подушке проверяли ледовую обстановку в районе яхт-клуба «Балтиец». Главная цель — предотвращение возможных трагедий, оценка качества ледового покрытия и количества любителей подледного лова в местах их массового скопления. «В этот раз их собралось более двухсот человек», — рассказывают в ведомстве. Рыбаков, с которыми регулярно проводят профилактические беседы, там называют не иначе как «головной болью».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

АртЕфим
Всё бы ничего, но оформляя протоколы по административным правонарушениям представители Комитета по вопросам законности, под управлением бывшего прокурорского ("надзираюшего над законностью") работника Аришиной, действуют не только без удостоверений, т.к. старые закончились 31.12.2020, а новые ещё не выдали, но и без приказа о привлечении их к работе в выходные (31.12.2020-10.01.2020), то подписей работников об ознакомлении с ним от "нужных" там точно не будет. Так что, если кто захочет, то может обжаловать эти привлечения по мотиву составления протоколов в этот период не уполномоченными на то лицами. П.С. интересно, а губернатор в курсе, что озвученная им ранее статистика по этой тематике возможно несколько не сходится со статистикой этого Комитета (как обычно), и кто тогда "лукавит" )))
265013451
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Заранее большое человеческое спасибо.........
magellan
Мне не понятно, зачем вобще идти на лед? Или в самолет, которым упоавляет пилот- любитель?Неужели не найти более безопамного способа провести время?
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