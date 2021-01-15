Роспотребнадзор: В России обнаружено почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса

Глава Роспотребнадзора на Гайдаровском форуме рассказала о выявленных в России мутациях COVID-19.



«Мы видим все мутации. <...> На сегодняшний день мы нашли там почти 1,5 тысячи мутаций [коронавируса] своих», — цитирует 15 января заявление Анны Поповой РИА Новости.



По ее словам, первые мутации коронавируса в мире выявили уже летом прошлого года. Глава надзорного ведомства подчеркнула, что это «абсолютно естественный процесс».



Накануне ВОЗ заявила, что новый «британский» штамм COVID-19 уже добрался до России. При этом у пациентки из РФ нашли 18 мутаций.

