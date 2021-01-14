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В Петербурге второй день больше 4000 заболевших коронавирусом. Смольный ждет дальнейшего роста

Количество больных с коронавирусом, 14 января обратившихся за помощью к медикам, составило 4011 человек. Это на 85% больше, чем в прошлый четверг. Накануне в городе зафиксировали 4205 заболевших. Данные федерального регистра опубликовал межведомственный координационный совет по противодействию COVID-19.

«Продолжает расти количество обращений граждан в медицинские организации — как по поводу новых случаев заболевания, так и для оформления выписки для выздоровевших. Поэтому количество активных больных остается относительно стабильным с тенденцией к снижению, — отметили в совете. — Предпосылок для устойчивой тенденции к снижению распространения новой коронавирусной инфекции пока нет. Тот факт, что пока не наблюдается рост госпитализаций и не увеличивается количество активных больных, можно связать с разобщением граждан в праздничные дни, а также с ограничениями, введенными правительством города».

В Смольном считают, что рост заболеваемости и госпитализаций может начаться сразу после окончания инкубационного периода заболевания. Отсчет начинается с конца праздников.

Роспотребнадзор заявил, что об ослаблении ограничений в Петербурге пока и речи не идет. Но губернатор Александр Беглов уже начал — с театров.

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Комментарии (3)

sweepers
откуда 4000, по статистике 3000+
nuga
А может дело в массовой вакцинации? СМИ Мой район сообщили,что депутат Амосов заболел после прививки от Ковида.Прививки в эпидемии не ставят,от гриппа прививают задолго до начала зимы.
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