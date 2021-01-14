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Роспотребнадзор заявил, что об ослаблении ограничений в Петербурге пока и речи не идет. Но Беглов уже начал

Петербургский Роспотребнадзор не видит оснований для снятия ограничений в Северной столице. Но в Смольном уже начали.

Как сообщили «Фонтанке» в Роспотребнадзоре 14 января, о послаблениях пока речи не идет, для этого нужна стойкая тенденция к снижению заболеваемости на протяжении длительного периода — в течение месяца. А затем заболеваемость должна держаться на низком уровне еще неделю-две без тенденции к росту — как в июле — августе прошлого года. Кроме того, только спустя несколько недель станет понятно, как новогодние праздники скажутся на заболеваемости.

Отметим, сегодня власти Петербурга заявили, что уже с 16 января заполняемость театральных залов может составлять не 25, а 50%. Губернатор Александр Беглов внес соответствующие изменения в постановление № 121, регулирующее жизнь Петербурга во время пандемии коронавируса.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

265023801
А прививаться то простым людям нечем, да и незачем. Как думается нашей российской власти - "меньше станет народа,- больше кислорода". Либо сами выживут, либо сами помрут. Пенсий меньше надо будет платить...Вся вакцина в Москву идет!
Валерий Мазнев
Если заболеваемость пошла на убыль и эпидемиологическая обстановка улучшается- зачем прививаться?
265023801
Полная анархия населения и несостоятельность местной власти! С Бегловым Питер стал хуже любого Мухосранска.
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