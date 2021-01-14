Роспотребнадзор заявил, что об ослаблении ограничений в Петербурге пока и речи не идет. Но Беглов уже начал

Петербургский Роспотребнадзор не видит оснований для снятия ограничений в Северной столице. Но в Смольном уже начали.



Как сообщили «Фонтанке» в Роспотребнадзоре 14 января, о послаблениях пока речи не идет, для этого нужна стойкая тенденция к снижению заболеваемости на протяжении длительного периода — в течение месяца. А затем заболеваемость должна держаться на низком уровне еще неделю-две без тенденции к росту — как в июле — августе прошлого года. Кроме того, только спустя несколько недель станет понятно, как новогодние праздники скажутся на заболеваемости.

