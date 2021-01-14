«Добродомику» — миллион, Петру I — 40 миллионов. В первом конкурсе президентских грантов 2021 года победили почти сто петербургских проектов

Из 2 тысяч победителей первого конкурса среди НКО на получение президентских грантов каждый двадцатый приходится на Петербург.

Судя по информации на официальном сайте конкурса, в основном речь идет о социальных и культурных проектах. Среди рекордсменов по доставшемуся финансированию можно назвать 2-й этап проекта «Наследие Петра Великого — достояние Российского флота»: при общей стоимости в 68 млн он получит от президента 39 млн рублей. Речь идет о воссоздании и сохранении комплекса Кронштадтского докового адмиралтейства: цель — «создать уникальный исторический, патриотический и обучающий выставочный комплекс для всех возрастных категорий граждан», среди прочего анонсируются игры «Морской бой», кинофестиваль приключенческих фильмов «Море зовет», занятия по вязанию узлов, а также оригами корабликов и якорей.

18,7 млн (из 37,4 млн общей стоимости) направят на VI Открытый музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты», который традиционно проходит в Санкт-Петербурге в конце лета. Фестиваль направлен на выявление и поддержку молодых талантов в области современного музыкального искусства, для чего организуется конкурс «Заберите меня в Ленинград». «Ключевыми событиями фестиваля станут концерты, которые пройдут с 27 по 29 августа 2021 года на пешеходных Мало-Конюшенном, Банковском и Итальянском мостах и в арт-пространстве "Севкабель Порт"», — сообщается в приложенных материалах. 16,7 млн при общей стоимости 37,9 млн дадут на проект «Теплоход "Армения". Вспомнить всех». 7 ноября исполняется 80 лет со дня гибели судна, которое выполняло последний эвакуационный рейс из осажденного Крыма, говорится в заявке; число погибших, по разным данным, составляет от 4,5 тысячи до 10 тысяч человек. «Сколько именно людей было на борту теплохода, неизвестно до сих пор, так как списков при погрузке никто не вел, — сообщают организаторы. — Таким образом, родственники погибших на "Армении" не имеют информации о судьбе своих предков и месте их захоронения». В 2020 году судно было обнаружено вблизи Ялты и идентифицировано, проект направлен на «восстановление цепи событий и обстоятельств, приведших к гибели судна "Армения", информация о котором была длительное время засекречена», и «установление максимально возможного числа имен погибших с целью их увековечивания».

Грант на 9,7 млн направят на проект «Мобильная помощь», он направлен на поддержку бездомных граждан, в том числе бездомных с ограниченными возможностями (работа мобильных бригад, кормление и др.). 9,2 млн — на Международный конкурс юных чтецов «Живая классика», 7,2 млн — на летний фестиваль искусств «Точка доступа», 5,4 млн — на проект «Не зря: инклюзивная музейная лаборатория для слепых и слабовидящих», 5 млн — на проект «Держи меня за руку» (социальное сопровождение детей при госпитализации). В перечне много инициатив, направленных на помощь детям и взрослым, оказавшимся в трудной ситуации. В частности, миллион достанется проекту «Добродомик», который начинался как бесплатное кафе, однако затем стал расширяться и сейчас готов выйти в первые 10 регионов. 4,7 млн направят на проект «Передышка»: он позволяет родителям, которые воспитывают детей с множественными нарушениями развития, на несколько часов доверить их обученным социальным помощникам. 3 млн — на создание информационно-правового ресурсного центра «Помощь женщинам»; 2,9 млн — на социальную помощь мигрантам в Санкт-Петербурге, находящимся в трудной жизненной ситуации. Есть и ряд экологических направлений — например, «Как подружить сети с морем, а рыбака — с тюленем»: цель — предотвращение случайного попадания в рыболовные сети морских птиц и млекопитающих.