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4,2 млрд рублей распределили на первом конкурсе президентских грантов 2021 года. Досталось каждому пятому

Победителями первого в 2021 году конкурса на получение президентских грантов стали 2 тысячи проектов. 40% годового бюджета уже распределено.

О результатах 14 января рассказал первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он же возглавляет координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов. «Претендовали 10 тысяч 63 проекта, победителями стали 2 тысячи проектов из всех 85 субъектов Федерации», — цитирует Кириенко ТАСС. На реализацию выделят 4 млрд 162 млн рублей, при том что всего на год заложено 10,2 млрд. Проекты могут стартовать с 1 февраля.

По итогам 2020 года Фонд президентских грантов поддержал 5,3 тысячи проектов, им досталось 11 млрд. О том, кто участвовал и выиграл от Петербурга, — читайте здесь и здесь.

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