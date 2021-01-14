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«Если плато продержится». Смольный рассказал, когда вернется к вопросу о снятии коронавирусных ограничений

Смольный вернется к вопросу о снятии коронавирусных ограничений после 20 января. Об этом 14 января сообщил «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин.

Ранее губернатор Александр Беглов внес изменения в 121-е коронавирусное постановление, разрешившее театрам работать с 50-процентной заполняемостью зала, вместо прежних 25%. С просьбами о дальнейшем ослаблении режима к городским властям обратились рестораторы и операторы кинотеатров. Свои предложение они обосновали улучшением коронавирусной статистики, в частности выходом на плато по новым случаям заболеваний.

По словам Евгения Елина, отсутствие всплеска является следствием ограничений, действовавших во время каникул. «Но надо войти в рабочий режим и понять, разорвали цепочку [распространения инфекции] или нет», — отметил он. Контрольными точками будет 18 января (плюс 10 дней от Рождества) и 22 января (10–12 дней от начала рабочей недели). «Если плато продержится, будем поднимать вопрос о снятии ограничений перед медиками», — сказал он.

Что касается компенсаций пострадавшему от уже введенных ограничений бизнесу, то решения будут приниматься в зависимости от информации, которую предоставят отраслевые экспертные советы, о создании которых чиновники объявили перед Новым годом. «Их задача — дать показатели, по которым можно оценивать качество среды, и издержки, которые несет бизнес. Также мы хотим услышать предложения, чем будут скомпенсированы риски развития эпидемии, если мы снимем те или иные запреты. Идея, чтобы это не был процесс выставления счетов, так как мы распоряжаемся не собственными деньгами, а средствами жителей», — заключил он.

О том, как идет диалог властей и бизнеса о снятии ограничений и компенсаций, читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Баба Нюра
А разговоры о "плато" вообще умиляют. Это "плато" в СПб рисовали люди с тремя классами образования, которые вообще не имеют представления о случайных процессах. Ну хоть бы привлекли к рисованию кого-то более грамотного, может хоть нарисовали бы правдоподобно. А так просто позорище какое-то. Не сам факт фаальсификации, а то, как безграмотно это сделано.
Баба Нюра
Меня каждый раз удивляют разговоры о снятии ограничений в СПб. Школы работают очно, при этом учителя целый день в контакте с толпой безмасочных детей. Все магазины, ТЦ, все открыто. Маску надо надеть на входе и у кассы, да и то нос может быть открытым. Что закрыто то? Кабаки были закрыты 4 дня. Если только заграницу не съездить, так народ успешно разносил вирус и без заграницы, катаясь по России-матушке. В Европах да, локдаун. А у нас все открыто, никакой самоизоляции, вирусу просто раздолье.
265023801
Р каком плато может вообще илти речь?! Такое впечатление, что у нас наша местная власть на другой планете живет. После новогодних праздников Санкт-Петербург просто захлёбывается в ковиде, врачи не успевают выезжать на дом к пациентам, тестов на ковид приходится ждать неделями, нам говорят, образовалась огромная очередь на тестирование после праздников! Так и правда, если не проводить тесты нарастающему количеству заболевших, мы и выйдем таки на лже- "плато"! А потом еще и отменим итак очень даже лояльные ограничения! И что мы получим? Кому нужна эта ложь!
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