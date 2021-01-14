«Если плато продержится». Смольный рассказал, когда вернется к вопросу о снятии коронавирусных ограничений

Ранее губернатор Александр Беглов внес изменения в 121-е коронавирусное постановление, разрешившее театрам работать с 50-процентной заполняемостью зала, вместо прежних 25% . С просьбами о дальнейшем ослаблении режима к городским властям обратились рестораторы и операторы кинотеатров. Свои предложение они обосновали улучшением коронавирусной статистики, в частности выходом на плато по новым случаям заболеваний.

По словам Евгения Елина, отсутствие всплеска является следствием ограничений, действовавших во время каникул. «Но надо войти в рабочий режим и понять, разорвали цепочку [распространения инфекции] или нет», — отметил он. Контрольными точками будет 18 января (плюс 10 дней от Рождества) и 22 января (10–12 дней от начала рабочей недели). «Если плато продержится, будем поднимать вопрос о снятии ограничений перед медиками», — сказал он.

Что касается компенсаций пострадавшему от уже введенных ограничений бизнесу, то решения будут приниматься в зависимости от информации, которую предоставят отраслевые экспертные советы, о создании которых чиновники объявили перед Новым годом. «Их задача — дать показатели, по которым можно оценивать качество среды, и издержки, которые несет бизнес. Также мы хотим услышать предложения, чем будут скомпенсированы риски развития эпидемии, если мы снимем те или иные запреты. Идея, чтобы это не был процесс выставления счетов, так как мы распоряжаемся не собственными деньгами, а средствами жителей», — заключил он.