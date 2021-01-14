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Глава Центризбиркома Элла Памфилова сменила WhatsApp на Telegram. «Исключительно добровольно»

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова перестала пользоваться мессенджером WhatsApp и сменила его на Telegram. Комментарий главы комиссии 14 января опубликовал официальный телеграм-канал ЦИК.

«Переход меня и моих коллег из WhatsApp в Telegram был осуществлен по моей инициативе и исключительно добровольно — никаких «команд» от кого бы то ни было мне не поступало», — цитирует канал Памфилову.

Напомним, 14 января основатель Telegram Павел Дуров рассказал о массовом притоке пользователей, назвав это «крупнейшей цифровой миграцией в истории человечества». В первую неделю января количество пользователей этого мессенджера превысило 500 миллионов человек.

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Комментарии (4)

виктор эммануил
Помню,как эта баба,нашла дорогую люстру на даче маршала Ахрамеева в 1990 г.Сколько было визга.Теперь у самой и дача и люстры и с Вождем .p.sА русского офицера Ахромеева нашли повешенным.
altnec
Во степи подруга
260551481
Похоже все последующие выборы в России будут проводиться через Telegram.
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