Глава Центризбиркома Элла Памфилова сменила WhatsApp на Telegram. «Исключительно добровольно»

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова перестала пользоваться мессенджером WhatsApp и сменила его на Telegram. Комментарий главы комиссии 14 января опубликовал официальный телеграм-канал ЦИК.



«Переход меня и моих коллег из WhatsApp в Telegram был осуществлен по моей инициативе и исключительно добровольно — никаких «команд» от кого бы то ни было мне не поступало», — цитирует канал Памфилову.



Напомним, 14 января основатель Telegram Павел Дуров рассказал о массовом притоке пользователей, назвав это «крупнейшей цифровой миграцией в истории человечества». В первую неделю января количество пользователей этого мессенджера превысило 500 миллионов человек.

