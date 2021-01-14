Прокуратура подала иск к совету МО «Ульянка». Победа грозит депутатам роспуском

Прокурор Кировского района Петербурга обратился в суд с требованием признать совет муниципального образования «Ульянка» бездействующим. Информацию «Фонтанке» подтвердили в объединенной пресс-службе судов города.



Исковое заявление было зарегистрировано 13 января. В случае, если судья вынесет решение в пользу истца (признав, что совет не собирался в течение 3 месяцев подряд и больше), это будет являться основанием для роспуска муниципального совета.



Напомним, что аналогичный иск в 2020 году подала помощница депутата Заксобрания Сергея Никешина Мария Мартынюк. Однако 18 декабря Кировский районный суд прекратил производство по делу. В решении указано, что Мартынюк не представила доказательства нарушения своих прав, а также не представила подтверждение непроведения заседаний. В настоящее время это определение суда обжалуется.

