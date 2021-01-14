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В 2020 году товарооборот между Китаем и Россией снизился почти на 3%

Товарооборот между Россией и Китаем сократился в 2020-м на 2,9% по сравнению с позапрошлым годом. Он составил почти 107,8 млрд

долларов. Об этом 14 января пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

При этом сократились именно поставки из России в Китай: в прошлом году экспорт уменьшился на 6,6% (до 57,2 млрд долларов). Импорт, напротив, вырос на 1,9% (до 50,6 млрд рублей).

На сайте российской таможни пока есть подробная статистика только за 11 месяцев 2020 года. Исходя из нее, РФ продала Китаю товаров на 43,8 млрд долларов, из них 24,5 млрд — за нефть, нефтепродукты и газ, 2,7 млрд — лес и лесоматериалы. Китай же продал нам товаров на 49 млрд долларов, из них 11 млрд приходится на компьютерное оборудование, 3,2 — на одежду, обувь и галантерею и 3,3 — на технику и электрооборудование. 2 млрд россияне потратили на китайские запчасти и двигатели, 760 млн — на медтехнику, в том числе ИВЛ, не менее 260 млн — на фармсубстанции. Почти 700 млн Россия потратила в прошлом году на покупку китайских масок.

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