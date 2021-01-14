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«Прививайте своих животных!» Найденный под Петербургом рысёнок умер от опасного кошачьего вируса

В центре реабилитации диких животных «Сирин» 14 января рассказали, что не смогли спасти молодого самца рыси, у которого обнаружили вирусную инфекцию.

«Увы, несмотря на старания врачей, малыш не справился. Изначально был очень высокий титр вируса, — говорится на странице «Сирина» во «ВКонтакте». — Прививайте своих животных!»

Ранее специалисты центра рассказали, что у рыси панлейкопения. Это очень заразная вирусная болезнь кошек, характеризующаяся лихорадкой, поражением желудочно-кишечного тракта, респираторных органов, сердца, общей интоксикацией и обезвоживанием организма. Для человека она неопасна.

Дикое животное на дереве обнаружили жители Агалатово 6 января. В соцсетях они писали, что рысь была одомашнена, но сбежала от хозяина и бродила по деревне и даже якобы задрала кошку. Специалисты усыпили её, сняли с дерева и отправили в реабилитационный центр.

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