У молодой рыси, которую сняли с дерева во Всеволожском районе Ленобласти, выявили вирусное заболевание, но при этом ветеринарам удалось поднять уровень лейкоцитов в крови животного. О состоянии дикого найдёныша рассказали 12 января в центре реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин».
«К сожалению, по анализу крови обнаружили очень низкий уровень лейкоцитов -0,3, ПЦР подтвердил страшное предположение — у котика панлейкопения, — говорится в сообщении центра. — Сейчас боремся за его жизнь».
Уровень лейкоцитов удалось поднять до уровня 16,5. Рысёнок пока не ест из-за сильного повреждения слизистой кишечника, питание производится через зонд.
Дикое животное на дереве обнаружили жители Агалатово 6 января. В соцсетях они писали, что рысь была одомашнена, но сбежала от хозяина и бродила по деревне и даже якобы задрала кошку. Специалисты усыпили её, сняли с дерева и отправили в реабилитационный центр.