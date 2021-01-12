У молодой рыси, которую сняли с дерева во Всеволожском районе Ленобласти, выявили вирусное заболевание, но при этом ветеринарам удалось поднять уровень лейкоцитов в крови животного. О состоянии дикого найдёныша рассказали 12 января в центре реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин».

«К сожалению, по анализу крови обнаружили очень низкий уровень лейкоцитов -0,3, ПЦР подтвердил страшное предположение — у котика панлейкопения, — говорится в сообщении центра. — Сейчас боремся за его жизнь».