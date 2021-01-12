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В центре «Сирин» рассказали плохую и хорошую новости о спасённом рысёнке из Агалатово

У молодой рыси, которую сняли с дерева во Всеволожском районе Ленобласти, выявили вирусное заболевание, но при этом ветеринарам удалось поднять уровень лейкоцитов в крови животного. О состоянии дикого найдёныша рассказали 12 января в центре реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин».

«К сожалению, по анализу крови обнаружили очень низкий уровень лейкоцитов -0,3, ПЦР подтвердил страшное предположение — у котика панлейкопения, — говорится в сообщении центра. — Сейчас боремся за его жизнь».

Уровень лейкоцитов удалось поднять до уровня 16,5. Рысёнок пока не ест из-за сильного повреждения слизистой кишечника, питание производится через зонд.

Дикое животное на дереве обнаружили жители Агалатово 6 января. В соцсетях они писали, что рысь была одомашнена, но сбежала от хозяина и бродила по деревне и даже якобы задрала кошку. Специалисты усыпили её, сняли с дерева и отправили в реабилитационный центр.

Панлейкопения — вирусная болезнь кошек, отличающаяся высокой контагиозностью, характеризующаяся лихорадкой, поражением желудочно-кишечного тракта, респираторных органов, сердца, общей интоксикацией и обезвоживанием организма. Не опасна для человека.

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Комментарии (4)

Noisymouse
Да уж... "Приходит ветеринар к терапевту.
Терапевт:
- На что жалуетесь?
Ветеринар:
- Нет, ну так каждый может!") Зверухам - выздоравливать, докторам - спасибо за них!)
AGP
Меняю одну новость про зверей на 10 новостей про ДТП, карточные разводы, ковидла новости.
Komarinsk2019
Вот есть же хорошие люди на свете!
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