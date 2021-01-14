В Петербурге добавилось 110 коронавирусных коек за счёт стационара в Колпино. На очереди — больница Святителя Луки

Больница №33 в Колпино 14 января начала прием пациентов с COVID-19. Об этом заявил губернатор Петербурга по итогам заседания оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

«С сегодняшнего дня для приёма больных с коронавирусной инфекцией развернуты 110 коек в действующем корпусе Городской больницы №33 в Колпино. Из них 10 работают как реанимационные», — приводит слова из доклада Александра Беглова вице-премьеру Татьяне Голиковой пресс-служба Смольного.

После масштабной реконструкции в феврале приём пациентов с коронавирусом начнёт отделение больницы Святителя Луки — там под COVID-19 готовят 165 коек.