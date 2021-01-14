В Петербурге добавилось 110 коронавирусных коек за счёт стационара в Колпино. На очереди — больница Святителя Луки

Больница №33 в Колпино 14 января начала прием пациентов с COVID-19. Об этом заявил губернатор Петербурга по итогам заседания оперштаба по борьбе с распространением инфекции.
«С сегодняшнего дня для приёма больных с коронавирусной инфекцией развернуты 110 коек в действующем корпусе Городской больницы №33 в Колпино. Из них 10 работают как реанимационные», — приводит слова из доклада Александра Беглова вице-премьеру Татьяне Голиковой пресс-служба Смольного.
После масштабной реконструкции в феврале приём пациентов с коронавирусом начнёт отделение больницы Святителя Луки — там под COVID-19 готовят 165 коек.
Также губернатор добавил, что город закупил 70 аппаратов для высокопоточной оксигенации, которые используются для респираторной поддержки пациентов, совмещенной с кислородной терапией.
На сегодняшний день в Петербурге под COVID-19 отдано 12 488 инфекционных коек в 16 городских и 7 федеральных стационарах.
Коэффициент распространения коронавируса в России, который сигнализирует об активном распространении инфекции, достиг 14 января отметки 1,01 впервые с 27 декабря. В Петербурге заболеваемость вновь растёт. По данным федерального регистра лиц больных COVID-19, накануне свободный инфекционный коечный фонд превысил сегодня 20%.