Коронавирус пошёл в рост в России. Коэффициент распространения выше 1 впервые с декабря

Коэффициент распространения коронавируса в России, который сигнализирует об активном распространении инфекции, достиг 14 января отметки 1,01. Это произошло впервые с 27 декабря.



От региона к региону коэффицент распространения отличается. Например, в Москве он составил 1,04. А в Петербурге и Московской области — 0,98, что должно говорить о затухании эпидемиологического процесса. Но, например, в Ненецком АО коэффициент сейчас 2,0, а на Чукотке — 6,67.



Как писала «Фонтанка», коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Он считается просто: количество зарегистрированных больных за последние 4 дня делится на количество зарегистрированных больных за предшествующие им 4 дня. Регионы, где показатель равен или меньше 1, могут по правилам Роспотребнадзора, при выполнении условий по наличию свободных «инфекционных» коек и по охвату тестированием, приступать к смягчению ограничительных мер. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее — к третьему.

