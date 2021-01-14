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Коронавирус пошёл в рост в России. Коэффициент распространения выше 1 впервые с декабря

Коэффициент распространения коронавируса в России, который сигнализирует об активном распространении инфекции, достиг 14 января отметки 1,01. Это произошло впервые с 27 декабря.

От региона к региону коэффицент распространения отличается. Например, в Москве он составил 1,04. А в Петербурге и Московской области — 0,98, что должно говорить о затухании эпидемиологического процесса. Но, например, в Ненецком АО коэффициент сейчас 2,0, а на Чукотке — 6,67.

Как писала «Фонтанка», коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Он считается просто: количество зарегистрированных больных за последние 4 дня делится на количество зарегистрированных больных за предшествующие им 4 дня. Регионы, где показатель равен или меньше 1, могут по правилам Роспотребнадзора, при выполнении условий по наличию свободных «инфекционных» коек и по охвату тестированием, приступать к смягчению ограничительных мер. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее — к третьему.

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Комментарии (5)

O-o!
Ну так поликлиники после каникул заработали, че неясно...
Mash
Посеем панику. Ура!
houspi
Это тот самый перелом, который Мишустин обещал?
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