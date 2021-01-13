В Петербурге заболеваемость коронавирусом вновь растет. По России показатели застыли на одном уровне

За последние сутки в Петербурге выявили 3003 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом 13 января сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Заболеваемость вновь начала расти — накануне сообщалось о 2731 случае. По России за 24 часа зафиксировали 22850 заболевших — показатели в последние дни почти не меняются. Накануне было выявлено 22934 случая.
Новых заболевших COVID-19 выявляют во всех субъектах РФ. Так, 4320 заразившихся за 24 часа насчитали в Москве, которая остается лидером суточной коронавирусной статистики. Расположившийся на второй строчке Петербург отстает почти на 1300 случаев.
В России с начала пандемии насчитали уже 3 471 053 заболевших COVID-19 (из которых 284 773 приходится на Петербург). Впереди по этому показателю только Бразилия (8,1 миллиона), Индия (9,5 миллиона) и США (почти 23 миллиона). В мире число случаев уже перевалило за 91 миллион.
Большинство заразившихся россиян (2 854 088) смогли вылечиться от коронавируса, а для 63 370 он закончился летальным исходом.
Накануне Роспотребнадзор констатировал стабилизацию ситуации с коронавирусом в стране. Рост заболеваемости продолжается лишь в двух регионах «с малой численностью населения». В Минздраве отчитались о 23% свободных коек для больных новой инфекцией.