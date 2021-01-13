В Петербурге заболеваемость коронавирусом вновь растет. По России показатели застыли на одном уровне

За последние сутки в Петербурге выявили 3003 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом 13 января сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Заболеваемость вновь начала расти — накануне сообщалось о 2731 случае. По России за 24 часа зафиксировали 22850 заболевших — показатели в последние дни почти не меняются. Накануне было выявлено 22934 случая.



Новых заболевших COVID-19 выявляют во всех субъектах РФ. Так, 4320 заразившихся за 24 часа насчитали в Москве, которая остается лидером суточной коронавирусной статистики. Расположившийся на второй строчке Петербург отстает почти на 1300 случаев.