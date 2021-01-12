Роспотребнадзор заметил рост заболеваемости коронавирусом в двух регионах

«Ситуация по регионам остается различной. <...> 22 субъекта находятся в стадии снижения [заболеваемости коронавирусом], 61 — в стадии стабилизации. И два субъекта с малой численностью населения отмечаются как субъекты, где продолжается рост», — рассказала 12 января Анна Попова во время заседания координационного совета по борьбе с COVID-19, которое транслировал телеканал «Россия 24» .

Глава Роспотребнадзора констатировала стабилизацию ситуации с распространением COVID-19. Рост наблюдается только в двух небольших субъектах.

Глава Роспотребнадзора не уточнила, в каких конкретно регионах продолжается рост заболеваемости COVID-19. Она считает, что ситуация в стране стабилизируется и при соблюдении всех правил профилактики «риски минимальны».

Министр здравоохранения сегодня отчитался о 23% свободных коек для больных новой инфекцией.

В России с начала пандемии выявили 3 448 203 случая коронавируса. В Петербурге с начала января идет снижение числа заболевших.