Глава Минздрава: В России свободны 23% коек для пациентов с коронавирусом. Дефицита нет ни в одном регионе

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил об отсутствии дефицита коек под коронавирус в стране.



«Количество коек достаточно. <...> Дефицита ни в одном регионе не было. И на сегодняшний день у нас 23% коек свободны», — заявил 12 января Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По его словам, в новогодние праздники российские медики оказывали помощь пациентам «в полном объеме». Глава ведомства заверил, что ситуация с коронавирусом «находилась под контролем».

