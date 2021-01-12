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Глава Минздрава: В России свободны 23% коек для пациентов с коронавирусом. Дефицита нет ни в одном регионе

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил об отсутствии дефицита коек под коронавирус в стране.

«Количество коек достаточно. <...> Дефицита ни в одном регионе не было. И на сегодняшний день у нас 23% коек свободны», — заявил 12 января Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, в новогодние праздники российские медики оказывали помощь пациентам «в полном объеме». Глава ведомства заверил, что ситуация с коронавирусом «находилась под контролем».

В Петербурге в начале недели сообщили о 17,4% свободных коек. При этом горожане постоянно жалуются на то, что врача на дом не вызвать, а приходят медики иногда спустя несколько дней.

В России с начала пандемии выявили 3 448 203 случая COVID-19.

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Комментарии (1)

Do-Mi-Nor
Как мне нравится это: "в России 23% свободных коек"... будто из Калининграда повезут во Владивосток.. И зарплата у нас средняя ого-го, и едим мы, в среднем, - голубцы....
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