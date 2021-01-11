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В Петербурге подвели итоги праздников: в больницы увезли 8 тысяч человек с СOVID-19 и пневмониями

За период с 31 декабря по 10 января в стационары Петербурга госпитализировали 8173 человека с СOVID-19 и пневмониями, выписаны были 7785. Сейчас в больницах находятся 10 218 заболевших, подвели итоги праздников в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

Как говорится в опубликованном 11 января сообщении, помощь петербуржцам с коронавирусом оказывают в 16 городских и 7 федеральных стационарах, в которых развернуты 12378 коек. Из них свободны 2160 мест, или 17,4%.

За минувшие сутки в больницы Петербурга поступили 677 больных с коронавирусом и пневмониями, выписаны 459 человек. При этом число госпитализаций за неделю снизилось на 0,17%.

Как писала «Фонтанка», во время праздников суточное число заболевших коронавирусом в Петербурге в официальной статистике, по версии портала «Стопкоронавирус», снизилось до уровня ноября. На это повлияло резко снизившееся число сделанных тестов, при этом число активных больных, которые лечатся дома и в больницах, осталось на том же уровне.

© Фонтанка.Ру

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