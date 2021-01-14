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Прославившаяся на всю Россию Алёнка уйдет с молотка. Выручить надеются не меньше миллиона

Скульптуру Аленки, которая очень не понравилась жителям Нововоронежа, выставят на аукцион. Как пишет 14 января «Российская газета» со ссылкой на администрацию города, стартовая цена составит миллион рублей.

Именно столько мэрия ранее заплатила за монумент. Местные жители креатив не оценили — они посчитали, что изображение напоминает девушку после убийства. Некоторые посчитали, что это «памятник COVID-19». В итоге спустя три дня после открытия скульптуру убрали и пообещали установить новую. Впрочем, многим оригинальный образ пришелся по вкусу — художник Вася Ложкин говорил «Фонтанке», что россияне до такой красоты ещё не дозрели. Власти города уверяют, что заявки на приобретение статуи поступают даже из-за границы.

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Комментарии (6)

Михаил Петров-Водкин
Прославившаяся на всю Россию Алинка
AEG
Аленка, видимо , изначально была нормальная и сделана за счет администрации. Но когда услышала, что она - подарок Росатома, то даже её, железную, от такого вранья перекосило, и она застыла в том состоянии, в котором все потом увидели.
261099081
Говорили же, что это подарок Росатома и бюджетные средства не использовались? Когда врали - тогда или сейчас?
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