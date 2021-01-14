Прославившаяся на всю Россию Алёнка уйдет с молотка. Выручить надеются не меньше миллиона

Скульптуру Аленки, которая очень не понравилась жителям Нововоронежа, выставят на аукцион. Как пишет 14 января «Российская газета» со ссылкой на администрацию города, стартовая цена составит миллион рублей.



Именно столько мэрия ранее заплатила за монумент. Местные жители креатив не оценили — они посчитали, что изображение напоминает девушку после убийства. Некоторые посчитали, что это «памятник COVID-19». В итоге спустя три дня после открытия скульптуру убрали и пообещали установить новую. Впрочем, многим оригинальный образ пришелся по вкусу — художник Вася Ложкин говорил «Фонтанке», что россияне до такой красоты ещё не дозрели. Власти города уверяют, что заявки на приобретение статуи поступают даже из-за границы.

