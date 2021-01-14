Среди захватчиков Капитолия обнаружили двукратного олимпийского чемпиона по плаванию. Ему предъявили обвинения

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер оказался одним из участников захвата Капитолия в Вашингтоне. Как пишет New York Times в четверг, 14 января, ФБР удалось идентифицировать 38-летнего спортсмена, сопоставив видеозаписи штурма и фотографию из водительских прав. Также его личность подтвердили бывшие товарищи по сборной США.



Американские власти уже предъявили Келлеру обвинения в создании препятствий для правоохранительных органов, умышленном проникновении или пребывании в закрытом здании или на территории без законных полномочий, а также в насильственном проникновении и нарушении общественного порядка на территории Капитолия.

