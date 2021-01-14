Среди захватчиков Капитолия обнаружили двукратного олимпийского чемпиона по плаванию. Ему предъявили обвинения

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер оказался одним из участников захвата Капитолия в Вашингтоне. Как пишет New York Times в четверг, 14 января, ФБР удалось идентифицировать 38-летнего спортсмена, сопоставив видеозаписи штурма и фотографию из водительских прав. Также его личность подтвердили бывшие товарищи по сборной США.
Американские власти уже предъявили Келлеру обвинения в создании препятствий для правоохранительных органов, умышленном проникновении или пребывании в закрытом здании или на территории без законных полномочий, а также в насильственном проникновении и нарушении общественного порядка на территории Капитолия.
При этом в обвинительных документах не указывается, что именно пловец делал в Капитолии. Отмечается лишь то, что офицеры пытались вытеснить его вместе с остальными нападавшими из здания.
Клит Келлер — двукратный чемпион Олимпийских игр в эстафете 4х200 метров вольным стилем. Также на его счету олимпийское серебро в эстафете на той же дистанции, две бронзовые награды на 400 метров вольным стилем. Дважды он становился чемпионом мира в эстафете, завоевал серебряную и две бронзовые награды мирового первенства.