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Петербуржец выплатил 160 тысяч рублей долгов, чтобы купить жене новогодний подарок

Предприниматель из Петербурга погасил накопившиеся долги по налогам и штрафам, потому что они мешали ему купить жене новогодний подарок. Мужчина хотел продать старую машину и купить новую, но запрет приставов сорвал сделку.

Как сообщает 13 января пресс-служба УФССП по Петербургу, 40-летний предприниматель из Колпино накопил долгов на общую сумму более 159 тысяч рублей, в том числе перед налоговой инспекцией, ГИБДД и своим бизнес-партнером. Перед новогодними праздниками он решил продать свой старый автомобиль, но не смог снять его с учета: из-за долгов судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия с машиной, сделка по продаже сорвалась.

Это вынудило мужчину наконец погасить задолженности. Через сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте судебных приставов должник скачал квитанции и все оплатил. Пришлось раскошелиться и на исполнительский сбор за просроченные долги. После того, как средства поступили взыскателям, все ограничения были сняты, и мужчина наконец смог продать машину и купить желанный новогодний подарок для жены.

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