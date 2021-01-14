Петербуржец выплатил 160 тысяч рублей долгов, чтобы купить жене новогодний подарок

Предприниматель из Петербурга погасил накопившиеся долги по налогам и штрафам, потому что они мешали ему купить жене новогодний подарок. Мужчина хотел продать старую машину и купить новую, но запрет приставов сорвал сделку.



Как сообщает 13 января пресс-служба УФССП по Петербургу, 40-летний предприниматель из Колпино накопил долгов на общую сумму более 159 тысяч рублей, в том числе перед налоговой инспекцией, ГИБДД и своим бизнес-партнером. Перед новогодними праздниками он решил продать свой старый автомобиль, но не смог снять его с учета: из-за долгов судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия с машиной, сделка по продаже сорвалась.