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Сдавать квартиру по-тихому уже не получиться. Минстрой хочет вывести арендное жильё из «серой зоны»

Минстрой готовит законопроект, создающий условия для формирования рынка частного наёмного жилья и усиливающий контроль за сдачей недвижимости в аренду.

Как пишут 14 января «Известия» со ссылкой на документы правительства, законопроект планируется внести в Госдуму до конца 2021 года. Он, как пояснили в «Дом.РФ», направлен «на повышение прозрачности рынка аренды жилой недвижимости, обеспечение защиты прав арендодателей и арендаторов».

В частности, в планах — запуск информационной системы учёта договоров найма жилья, которая поможет вывести арендное жилье из «серой зоны» и приведёт к росту налоговых поступлений. «Цифровизация рынка аренды обеспечит повышение прозрачности и возможность учёта заключаемых договоров для достижения национальной цели по улучшению жилищных условий», — объясняет заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин.

Эксперты считают, что с принятием законопроекта цены на жильё вырастут соразмерно налогу — примерно на 13%.

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Комментарии (4)

veteran78
Да когда же вы нажрётесь ?
Vahmistroff
Кто бы сомневался, что "для достижения национальной цели по улучшению жилищных условий" необходимо содрать дополнительные 13% с арендодателей (в конечном счете с арендаторов) в бездонные карманы кооператоров с известного озера.
kоt-obormot
И есесвенно по "просьбе трудящихся".
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