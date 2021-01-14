Сдавать квартиру по-тихому уже не получиться. Минстрой хочет вывести арендное жильё из «серой зоны»

Минстрой готовит законопроект, создающий условия для формирования рынка частного наёмного жилья и усиливающий контроль за сдачей недвижимости в аренду.

Как пишут 14 января «Известия» со ссылкой на документы правительства, законопроект планируется внести в Госдуму до конца 2021 года. Он, как пояснили в «Дом.РФ», направлен «на повышение прозрачности рынка аренды жилой недвижимости, обеспечение защиты прав арендодателей и арендаторов».

В частности, в планах — запуск информационной системы учёта договоров найма жилья, которая поможет вывести арендное жилье из «серой зоны» и приведёт к росту налоговых поступлений. «Цифровизация рынка аренды обеспечит повышение прозрачности и возможность учёта заключаемых договоров для достижения национальной цели по улучшению жилищных условий», — объясняет заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин.