В Петербурге первая тысяча человек получила обе прививки «Спутник V»

Вакцинация в Петербурге поставила новый рекорд — первая тысяча человек получила оба компонента «Спутник V». А всего за прошедшие сутки удалось привить 1673 человека, сообщили 13 января в межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19.
«Всего привито 17 025 горожан, из них 1 099 полностью закончили цикл вакцинации. Запас вакцины в городе сегодня пополнился 20 тысячами комплектов доз и вместе с оставшимся от прошлых поставок препаратом составляет 25 667 комплектов доз», — говорится в отчете совета, опубликованном на сайте Смольного.
Там отметили, что для увеличения потока вакцинируемых планируется увеличить количество смен в работающих пунктах вакцинации, а также количество самих пунктов. А по мере роста пропускной способности пунктов и увеличения поставок вакцины будут расширяться категории вакцинируемых.
Как писала «Фонтанка», Петербург планирует увеличить число пунктов вакцинации более чем до 100 штук, привлекая частные клиники и крупные предприятия. Однако ускорению процесса мешают скромные поставки вакцины, из-за срыва которых запись после праздников даже пришлось приостановить. Зато 300 тысяч доз 14 января отправятся из Москвы в Аргентину. Уже во второй раз.