В Петербурге первая тысяча человек получила обе прививки «Спутник V»

Вакцинация в Петербурге поставила новый рекорд — первая тысяча человек получила оба компонента «Спутник V». А всего за прошедшие сутки удалось привить 1673 человека, сообщили 13 января в межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19.



«Всего привито 17 025 горожан, из них 1 099 полностью закончили цикл вакцинации. Запас вакцины в городе сегодня пополнился 20 тысячами комплектов доз и вместе с оставшимся от прошлых поставок препаратом составляет 25 667 комплектов доз», — говорится в отчете совета, опубликованном на сайте Смольного.