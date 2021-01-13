«Просто пытаются выбить деньги из людей». Российские дипломаты прокомментировали задержание Варламова и Верзилова в Южном Судане

Посольство РФ в Уганде (также выполняет функции дипмиссии в Южном Судане) выясняет подробности задержания военными блогера Ильи Варламова, участника Pussy Riot Петра Верзилова и еще троих россиян. Об этом в эфире «Радио Спутник» 13 января заявил заведующий консульским отделом посольства Евгений Парастаев.



«Пока могу сказать только то, что они с нами вышли на связь, обратились за консульской помощью, соответственно мы выясняем подробности произошедшего задержания. Пока нет никакой информации. Насколько я знаю, пять человек задержаны. Основное выясняется — кто и за что задержал. Это Южный Судан, скорее всего, просто пытаются выбить деньги из людей», — сказал он.

