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«Просто пытаются выбить деньги из людей». Российские дипломаты прокомментировали задержание Варламова и Верзилова в Южном Судане

Посольство РФ в Уганде (также выполняет функции дипмиссии в Южном Судане) выясняет подробности задержания военными блогера Ильи Варламова, участника Pussy Riot Петра Верзилова и еще троих россиян. Об этом в эфире «Радио Спутник» 13 января заявил заведующий консульским отделом посольства Евгений Парастаев.

«Пока могу сказать только то, что они с нами вышли на связь, обратились за консульской помощью, соответственно мы выясняем подробности произошедшего задержания. Пока нет никакой информации. Насколько я знаю, пять человек задержаны. Основное выясняется — кто и за что задержал. Это Южный Судан, скорее всего, просто пытаются выбить деньги из людей», — сказал он.

Ранее сами задержанные говорили, что формальной причиной для задержания стал найденный в багаже Варламова пульт от дрона (сам дрон ранее уже изъяли в Уганде). Официально его обвиняют в том, что у него нет «разрешения министерства дикой природы» на съемки (которых он, впрочем, и не проводил). Верзилов опубликовал видео из камеры, в которую заключили россиян.

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