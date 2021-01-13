Издатель «Медиазоны», участник Pussy Riot Петр Верзилов опубликовал 13 января в своем Twitter видео из камеры, в которую заключили их с блогером Ильей Варламовым и еще тремя товарищами.
«В камере телевизор, с минуты на минуту грозятся отобрать телефоны, но пока мы держимся, сопротивляемся. Вот телевизор, все остальное выглядит примерно вот так... Привет из тюрьмы Южного Судана», — говорит Верзилов.
Включение из тюремной камеры в Южном Судане pic.twitter.com/7BHxrH8ahJ— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) January 13, 2021
В посольстве РФ в Уганде (является по совместительству дипмиссией и в Южном Судане) «Интерфаксу» заявили, что проверяют информацию о задержании россиян.
Ранее сам Варламов сообщал, что причиной для задержания стал пульт от дрона, найденный в его багаже. Официально его обвиняют в том, что у него нет «разрешения министерства дикой природы» на съемки (которых он, впрочем, и не проводил).