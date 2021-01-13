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«Привет из тюрьмы Южного Судана». Верзилов показал «вип-камеру», в которую заключили их с Варламовым

Издатель «Медиазоны», участник Pussy Riot Петр Верзилов опубликовал 13 января в своем Twitter видео из камеры, в которую заключили их с блогером Ильей Варламовым и еще тремя товарищами.

«В камере телевизор, с минуты на минуту грозятся отобрать телефоны, но пока мы держимся, сопротивляемся. Вот телевизор, все остальное выглядит примерно вот так... Привет из тюрьмы Южного Судана», — говорит Верзилов.

В посольстве РФ в Уганде (является по совместительству дипмиссией и в Южном Судане) «Интерфаксу» заявили, что проверяют информацию о задержании россиян.

Ранее сам Варламов сообщал, что причиной для задержания стал пульт от дрона, найденный в его багаже. Официально его обвиняют в том, что у него нет «разрешения министерства дикой природы» на съемки (которых он, впрочем, и не проводил).

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Комментарии (18)

shushu
По виду так это отдельный домик
vitor
Сожрут их там аборигены, слегка поджаренными.
Nafanka
Да прикалываются они там... Погуглите какие тУрьмы в Африке и конкретно в Судане... )))
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