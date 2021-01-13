Издатель «Медиазоны», участник Pussy Riot Петр Верзилов опубликовал 13 января в своем Twitter видео из камеры, в которую заключили их с блогером Ильей Варламовым и еще тремя товарищами.



«В камере телевизор, с минуты на минуту грозятся отобрать телефоны, но пока мы держимся, сопротивляемся. Вот телевизор, все остальное выглядит примерно вот так... Привет из тюрьмы Южного Судана», — говорит Верзилов.