Илью Варламова и Петра Верзилова задержали в Южном Судане. «Нам объявили, что мы арестованы»

В городе Капуэту в Южном Судане задержали блогера Илью Варламова и его жену Любовь, участника Pussy Riot Петра Верзилова, а также директора Европейской гимназии Ивана Боганцева. Об этом 13 января сообщает «Медиазона» со ссылкой на самого Верзилова.
По его словам, причиной для задержания стал пульт от дрона, найденный в багаже Варламова. При этом сам дрон у них уже изъяли раньше в Уганде.
«Нас в данный момент пытаются допрашивать и изъять телефоны, мы пока их не даем. Но уже объявлено, что телефоны будут изыматься, а нас оставят здесь», — добавил Верзилов.
В блоге Варламова уточняется, что из Капуэты россияне собирались лететь в Джубу, столицу Южного Судана. «Они (местные чиновники. — Прим. ред.) почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем телефоны», — добавил Варламов. «Нам объявили, что мы арестованы», — чуть позже сообщил блогер. И добавил, что официально его обвиняют в том, что у него нет «разрешения министерства дикой природы» на съемки (которых они впрочем и не проводили).