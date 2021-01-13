Илью Варламова и Петра Верзилова задержали в Южном Судане. «Нам объявили, что мы арестованы»

В городе Капуэту в Южном Судане задержали блогера Илью Варламова и его жену Любовь, участника Pussy Riot Петра Верзилова, а также директора Европейской гимназии Ивана Боганцева. Об этом 13 января сообщает «Медиазона» со ссылкой на самого Верзилова.



По его словам, причиной для задержания стал пульт от дрона, найденный в багаже Варламова. При этом сам дрон у них уже изъяли раньше в Уганде.



«Нас в данный момент пытаются допрашивать и изъять телефоны, мы пока их не даем. Но уже объявлено, что телефоны будут изыматься, а нас оставят здесь», — добавил Верзилов.

